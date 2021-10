Punih 14 godina proteklo je od inicijalne ideje do realizacije i prezentacije Strategije kluba kojom je Hajduk zakoračio u novo poglavlje svog života. Dokument je to na kojem je radilo stotine ljudi, sve bivše uprave i konzultanti, uz Statut kluba svojevrstan "Hajdukov ustav" koji će služiti kao smjernica i okvir svima koji će u budućnosti raditi u klubu.

- Samo ako svi koji radimo u Hajduku pušemo u isto jedro klub će ići u dobrom smjeru punom snagom – kazao je na predstavljanju Strategije predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Naravno, detalj koji je svima odmah upao u oko je dio prezentacije u kome je predsjednik kazao kako se Hajduk mora boriti za trofeje, osvojiti dva prvenstva i jedan kup do 2027. godine, kao i igrati kvalifikacije Lige prvaka i Europske lige, svake godine igrati Konferencijsku ligu i jednom doći do njene osmine finala...A sve uz kumulativni minus od po 4 milijuna eura kroz naredne tri godine..

No taj dio priče samo je produkt glavnog cilja koji je većini promakao, a glavni cilj je da se Hajduk do 2027. godine pomakne sa sadašnjeg 140. mjesta na ljestvici uspješnosti europskih klubova i dugoročno pozicionira između 80.-100. mjesta, tamo gdje mu je objektivno, po tradiciji, kvaliteti i budžetu, i mjesto. Istina, danas je u tom biranom društvu i jedan velikan poput Milana, ali i klubovi poput primjerice Maribora, koji ima daleko manji budžet od Hajdukovog.

Hajdukov cilj je dugoročno pozicioniranje i stabilnost, a da bi to uspjeli, moraju skupljati europske bodove, da bi skupljali bodove moraju igrati u europskim natjecanjima, da bi se plasirali u njih moraju osvajati domaće trofeje... Rezultati i plasmani u domaćim i europskim natjecanjima samo su alat kojim Hajduk dolazi do željenog konačnog cilja, koji nije ispunjavao zbog nedostatnog nacionalnog i vlastitog koeficijenta, ali i brojnih vlastitih slabosti. Od neadekvatnih rezultata u odnosu na tradiciju kluba i uloženi novac, preko neadekvatnih uvjeta u kojima se radi, do čestih zaokreta koji svaku novu upravu kluba tjera da radi ispočetka.

Strategija obuhvaća sve ono što je potrebno da svi u klubu djeluju u istom smjeru, da nakon kadrovske promjene u bilo kojem segmentu kluba on nastavlja dalje u istom smjeru i bez ikakvih problema, kao i da se znanje, rad i uvjeti akumuliraju iz godine u godinu, a ne da svaka nova promjena za sobom vuče i nove potrese i nepotrebno gubljenje vremena.

- Želimo da Hajduk napravi iskorak, ali ne jednokratno, nego da pobjeđuje, razvija se i bude održiv na duži rok – kazao je proslavljeni plivač Goran Kožulj konzultant u tvrtki Deloitte koja je radila na izradi strategije Hajduka, ali i još nekih klubova iz Premiershipa.

- Strategija je dokument koji je samo okvir, a iz nje će se raditi operativni planovi – pojasnio je Matana.

Dok je pomoćnik voditelja Akademije Andro Fistonić prezentirao sportski dio Strategije, na slajdu se mogla vidjeti izreka nekadašnjeg legendarnog trenera Ante 'Biće' Mladinića: "Bolji je i najslabiji plan od najbolje improvizacije". Ta izjava je u stvari sukus svega onoga što Strategija znači za budućnost kluba koji se dugi niz godina oslanjao na improvizaciju i mijenjao smjer iz sezone u sezonu.

Jednom je bila važna samoodrživost, drugi put financije, treći put rezultat, razvoj mladih igrača... Sada barem postoji okvir koji jasno govori u kojem smjeru klub mora ići i kako će stići do željenog cilja. Hoće li biti uspješni, to će ovisiti o ljudima koji budu u klubu radili...