Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići
Slaven Bilić (57) ovih je dana, pisalo se, bio jedan od najozbiljnijih kandidata za preuzimanje Gane, koja će se sučeliti s Hrvatskom u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva. Štoviše, prema našim informacijama, bio je i glavni kandidat. Međutim, čelnici Ganskog nogometnog saveza objavili su da će njihovu reprezentaciju na SP-u voditi iskusni Portugalac Carlos Queiroz (73).