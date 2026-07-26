Al Nassr i Cristiano Ronaldo u velikom problemu: Klub duguje milijune, propadaju transferi...

Saudijski nogometni div Al Nassr, klub Cristiana Ronalda, navodno se nalazi u ozbiljnim financijskim problemima koji bi mogli zaustaviti sve planove za nadolazeći prijelazni rok. Klub duguje više od 800 milijuna saudijskih rijala, što je više od 187 milijuna eura.

🚨💣 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧 : LE PIF VA PRENDRE DES MESURES POUR INTERDIRE À AL NASSR DE RECRUTER DES JOUEURS ! ❌😱🟡



Al Nassr ferait face à une DETTE de plus de 187 MILLIONS D’EUROS liée aux transactions de la saison dernière et les pouvoirs du PDG José Semedo ainsi que du directeur… pic.twitter.com/qx6y9RxsN6 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) July 25, 2026

Al Nassr zbog dugovanja nije u mogućnosti registrirati nove igrače pa tako imaju nekoliko propalih transfera. Iako je postignut dogovor s Real Mallorcom o transferu portugalskog veznjaka Samua Coste to se na kraju nije ostvarilo, a istu sudbinu doživio je Abdulrahman Ghareeb. Prema pisanju tamošnjih medija, financijski problemi u kojima se klub trenutačno nalazi posljedica su prošle sezone. PIF koji vlasnik najvećih saudijskih klubova, odlučio zabraniti Al Nassru dovođenje novih igrača dok se financijska situacija ne stabilizira, ali je isto tako pronašao rješenje za krizu.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Naime, pripremio je strategiju u tri koraka kako bi stabilizirao klub, a cilj je zaštititi klub. Prvi korak podrazumijeva ograničavanje financijskih ovlasti sadašnje uprave, zbog čega klub i ne može dovoditi pojačanja. Drugi dio plana je angažman vanjskih financijskih, komercijalnih i pravnih savjetnika kako bi povećali prihode te smanjili troškove. Zadnji korak bio bi razmatranje ponuda za prodaju Al Nassra, a navodno već imaju dvije ponude.

Navijači se nadaju kako će čelnici kluba pronaći rješenje za kriznu situaciju, a nadu za spas daje im primjer gradskog rivala Al-Hilala kojeg je u travnju prošle godine preuzela kompanija Kingdom Holding Company u vlasništvu princa Al-Waleeda bin Talala i vratila klubu financijsku stabilnost.