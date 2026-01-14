FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila
Nakon što je novu godinu dočekala s obitelji i uživala u nekoliko mirnih dana u Punta del Esteu, Wanda Nara vratila se na javnu scenu. Usred glasina, nagađanja i kritika raznih novinara o njezinoj ljetnoj sezoni i privatnom životu, poduzetnica i medijska ličnost, čija je karijera godinama isprepletena sa svijetom vrhunskog nogometa, odlučila je prekinuti šutnju.
Ovaj put, daleko od toga da se odlučila za suzdržanost, izravno je i bez okolišanja uzvratila, objavivši dvije eksplozivne poruke na društvenim mrežama kako bi razjasnila svoju ljubavnu situaciju i odgovorila na komentare o svom okruženju. Jednu od tih objava, onu najkontroverzniju, izbrisala je samo nekoliko minuta kasnije, ali ne prije nego što je izazvala snažan odjek.
"Nikad neću shvatiti kako se ljudi koji nemaju nikakve veze sa mnom, koji nisu moji prijatelji, s kojima ne dijelim ništa, toliko brinu o mojoj dobrobiti?? Imam 24 cm razloga da budem opuštenija od svih onih uznemirenih ljudi koji pričaju o mom životu, mojoj okolini i mojim voljenima", napisala je Wanda.
Ciljala je na one koji dovode u pitanje njezin život i vezu s Martínom Miguelesom, njezinim sadašnjim partnerom. Eksplicitna referenca na intimu s Miguelesom izazvala je lavinu reakcija, od smijeha i podrške do kritika, ponovno stavljajući njezin ljubavni život, nakon veza s poznatim nogometašima, pod povećalo javnosti.
"Govoriti loše o meni bez dokaza ili s izmišljenim dokazima više govori o potrebi da se nekome uništi život nego o meni", zaključila je, jasno pokazujući svoju zasićenost medijskom izloženošću i stalnim preispitivanjem njezinih osobnih odluka. Ipak, nekoliko sati kasnije, poduzetnica je odlučila ukloniti najsnažniju poruku sa svog profila, iako se ona već viralno proširila među njezinim pratiteljima i na raznim portalima.
Ovaj se ispad dogodio u ozračju rastuće napetosti, potaknute verzijama o navodnoj ljubavnoj krizi između Wande i Miguelesa zbog navodne nevjere poduzetnika s Claudijom Ciardone. Tijekom boravka u Punta del Esteu, par je bio protagonist nekoliko priča i glasina, pogotovo nakon što su se pojavili određeni komentari i geste koje su, za mnoge, ukazivale na određenu distancu.
Priču je prva pokrenula novinarka Yanina Latorre, koja je tvrdila da je Migueles obnovio kontakt s bivšom djevojkom. Ubrzo se javila i sama Ciardone, potvrdivši da joj se osobni trener javljao posljednjih mjesec dana.
Suočena s valom nagađanja, Wanda je isprva pokušala neizravno odgovoriti objavivši romantičnu fotografiju s Miguelesom, no to nije uspjelo zaustaviti širenje glasina. Njezina nelagodna reakcija kada su je novinari izravno pitali o prekidu samo je dodatno potaknula sumnje, što je na kraju kulminiralo eksplozivnom, iako kratkotrajnom objavom na društvenim mrežama.
Ovakav medijski vrtlog nije nepoznanica za Wandu, koja je kao supruga i agentica nogometaša Maura Icardija, ali i bivša supruga Maxija Lopeza, navikla na život pod svjetlima reflektora gdje se privatni život često prelijeva na sportske stranice.
Nakon što je izbrisala najkontroverzniju objavu, voditeljica i poduzetnica zadržala je na svom profilu druge komentare, ali u znatno umjerenijem tonu. Odgovorila je i na kritike zbog svoje suzdržanosti i izostanka s nekoliko društvenih događanja u Punta del Esteu prošlog ljeta.
"Imala sam predivan odmor. Hvala vam što razumijete da sam ovo ljeto putovala s cijelom obitelji i radije sam uživala u njima. Prošle godine je bilo drugačije jer sam putovala bez djece. Moji prioriteti su oni. Već sam se vratila na posao, ovaj tjedan snimam šest reklama i provest ću mnogo sati na kanalu, kao što sam radila cijele godine", pojasnila je, stavljajući naglasak na važnost svoje djece i odluku da smanji radni tempo na nekoliko dana.
"Voljela bih da svi mogu birati. Mogućnost da kažem 'ne' mnogim poslovima stvara mi malo krivnje. Radim puno tijekom cijele godine, a moj životni ritam često je pratio i nogometni kalendar, stoga je moja obitelj zaslužila imati me kod kuće, bez šminke, bez žurbe i bez rasporeda. Barem ovih deset dana", istaknula je u svojoj objavi. Poduzetnica je naglasila važnost "povratka jednostavnim stvarima" i uživanja u svakodnevici sa svojom djecom, daleko od pritiska da uvijek bude aktivna i dostupna na profesionalnom planu.
Wanda je potvrdila da će i dalje biti vezana za televiziju te najavila produženje ugovora s kućom Telefe, otklonivši sumnje u svoju profesionalnu budućnost. Tako je, između izravnih poruka i obiteljskih trenutaka, Nara još jednom jasno dala do znanja da se ne boji izloženosti ni kontroverzi.
Bilo da se radi o eksplozivnim porukama, poslovnim potezima kao nogometna agentica ili gestama obiteljske bliskosti, poduzetnica ostaje vjerna svom stilu.
