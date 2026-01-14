Obavijesti

PORUKA KRITIČARIMA

FOTO Eksplozivna menadžerica Wanda: 'Imam 24 centimetra razloga da budem opuštenija'

Bivša supruga dvojice nogometaša i nekadašnja menadžerica uzburkala društvene mreže provokativnim objavama! Nakon glasina o nevjeri, bez okolišanja odgovorila je kritičarima, ali eksplozivnu poruku brzo je uklonila
Nakon što je novu godinu dočekala s obitelji i uživala u nekoliko mirnih dana u Punta del Esteu, Wanda Nara vratila se na javnu scenu. Usred glasina, nagađanja i kritika raznih novinara o njezinoj ljetnoj sezoni i privatnom životu, poduzetnica i medijska ličnost, čija je karijera godinama isprepletena sa svijetom vrhunskog nogometa, odlučila je prekinuti šutnju. | Foto: Instagram
