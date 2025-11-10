Obavijesti

CURI NA SVE STRANE

Alarm u Maksimiru: Kovačević može srušiti crni rekord Dinama

Piše Josip Tolić,
Alarm u Maksimiru: Kovačević može srušiti crni rekord Dinama
Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Trener Dinama izjednačio negativni rekord po utakmicama s primljenim golom otkad je Lige 10. Navijači gube strpljenje, Boban traži krivca, a sudbina mu visi u zraku

Nakon novog poraza od Istre (2-1), atmosfera u Dinamu daleko je od idealne, a dok prvi čovjek kluba Zvonimir Boban pokušava pronaći dežurnog krivca u svlačionici, navijači "modrih" podvlače crtu na dosadašnji dio sezone. Jedan poražavajući statistički podatak trenera Marija Kovačevića stavlja uz bok najneuspješnijih trenera u novijoj povijesti kluba.

Porazom u Puli Dinamo je zaokružio desetu uzastopnu utakmicu u HNL-u kojoj je primio gol. Crnim nizom Kovačević je izjednačio negativan rekord koji su prije njega postavili samo Zoran Mamić u sezoni 2015/16. i Ante Čačić u sezoni 2022./23. S obzirom na to da Kovačević, prema posljednjim informacijama, ostaje na klupi, postoji realna opasnost da ovaj neslavni rekord i padne protiv Varaždina na Maksimiru 22. studenog. Prije toga Dinamo će u Kupu gostovati kod drugoligaša Karlovca (19. studenog).

- Normalno da mi je žao navijača, znamo koliko nas bodre, znamo da nisu sretni kad ne pobjeđujemo. Previše se sve gleda kao tragedija kod nas. Jasno da me brinu ovi rezultati,,ta četiri poraza u sedam utakmica. Svjestan sam svega. Htjeli smo danas više, Dinamo tu već dvije godine nije pobijedio. Nije to baš tako jednostavno, ali život ide dalje. Siguran sam da ovi dečki mogu bolje - rekao je Kovačević nakon Istre i dodao:

- Ja sam trener, svjestan sam svega, znam kako je kad nema rezultata. Ne razmišljam o tome, kako bih živio kad bi mi to bilo u glavi. Radim najbolje što mogu, drugi odlučuju o mojoj budućnosti.

