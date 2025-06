Alarm u Realu: Mbappe završio u bolnici, nije mogao ni iz sobe!

Kylian Mbappé (26) propustio je prvu utakmicu Real Madrida na Svjetskom klupskom prvenstvu, remi protiv Al Hilala u Miamiju (1-1), a neće zaigrati ni u drugoj utakmici grupne faze protiv Pachuce u Charlottei (nedjelja, 21 sat). Francuski nogometaš osjeća se loše zadnja tri dana, muči ga želudac, a u klubu su na koncu reagirali i odvezli ga u bolnicu na daljnje pretrage, piše Marca.

Prema prvim informacijama, 180 milijuna eura vrijedna zvijezda "kraljevskog kluba" boluje od akutnog gastroenteritisa, nagle upale želuca i crijeva koju najčešće uzrokuju virusi, rjeđe bakterije ili paraziti. Može potrajati i do nekoliko dana, a najčešće se prenosi kontaminiranom hranom, vodom ili kontaktom sa zaraženim. Izgledno je, dakle, da se Mbappé otrovao hranom u Realovu kampu.

Foto: Hannah McKay

Kylianu je loše od ponedjeljka, i to toliko da ne samo da nije mogao trenirati, nego je jedva smogao snage izaći iz sobe. Trošio je rehidracijske napitke i jeo malo voća, a zbog straha od širenja zaraze iz kluba su ga odmah izolirali. Iako je trener Xabi Alonso rekao kako će ga čekati do posljednjeg trenutka za debi na natjecanju, on nije ni putovao s momčadi pa su ga na koncu prevezli u bolnicu.

Uvjeti na istoku Sjedinjenih Država usred lipnja definitivno mu ne idu u u prilog, 35 celzijevaca u zraku i vlažnost od čak 70 posto, pa je pitanje koliko će mu trebati vremena da opet bude spreman za igru kad se oporavi od želučanih tegoba. U zadnjoj utakmici u skupini realovci će 27. lipnja od 3 ujutro po hrvatskom vremenu u Philadelphiji igrati protiv Salzburga.

Kompletan raspored i rezultate Svjetskog klupskog prvenstva pogledajte OVDJE.