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Alarmantna situacija u NFL-u: Četvrtina igrača dobije bolest mozga zbog udaraca u glavu

Piše HINA,
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Alarmantna situacija u NFL-u: Četvrtina igrača dobije bolest mozga zbog udaraca u glavu
Foto: Melina Myers/REUTERS
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Šok u NFL-u: studija otkrila da gotovo svaki četvrti bivši igrač ima znakove CTE-a, smrtonosne degeneracije mozga povezane s udarcima u glavu

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Barem jedan od četiri igrača u Nacionalnoj nogometnoj ligi (NFL) pati od degeneracije mozga, rezultati su studije objavljene na temelju analize mozga bivših igrača.

Kronična traumatska encefalopatija (CTE) progresivna je degenerativna bolest mozga uzrokovana ponovljenim udarcima u glavu ili potresima mozga. Simptomi su agresivnost, nagle promjene raspoloženja i bijes, depresija i jaka tjeskoba. Međutim, budući da se bolest može dijagnosticirati tek post mortem, njezinu prevalenciju u NFL-u i dalje je teško izmjeriti.

NFL: Buffalo Bills at Cleveland Browns
Foto: Ken Blaze/REUTERS

Kako bi pokušali popuniti ovu prazninu u znanju, američki istraživači ispitali su slučajeve bivših NFL igrača koji su umrli između 2016. i 2021. u različitoj dobi. Od tih 878 pojedinaca, 235 je doniralo svoj mozak, što je istraživačima omogućilo da ispitaju ta tkiva na tragove CTE-a. Ova dijagnoza potvrđena je kod 24,5 posto preminulih igrača, prema rezultatima objavljenim u British Medical Journalu (BMJ).

"Gotovo četvrtina svih bivših NFL igrača koji su umrli između 2016. i 2021. imala je neuropatologiju povezanu s CTE-om u vrijeme smrti," zaključuju autori.

Iako se ovi podaci "ne mogu izravno protumačiti kao odraz prevalencije CTE-a među svim bivšim igračima", oni ističu vjerojatno podcjenjivanje ovog tereta na ovu populaciju, napominju profesori Tobias Kurth i Richard Riley, koji nisu bili uključeni u studiju, u uvodniku. NFL je tek 2016. priznao vezu između sporta i CTE-a, kada je poduzeo korake za ograničavanje rizika i isplatio odštetu bivšim igračima.

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