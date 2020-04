Albacete je uvrstio Bjelicu u najboljih 11 u povijesti kluba

Španjolski drugoligaš Albacete, koji u kolovozu slavi 80 godina postojanja, uvrstio je bivšeg hrvatskog veznjaka Nenada Bjelicu u najboljih 11 svog kluba svih vremena, izvijestila je u četvrtak radijska postaja Cadena SER.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Povodom skorašnjeg rođendana klub je preko društvenih mreža pozvao svoje navijače da glasuju za najboljih 11 igrača koji su kroz povijest nosili dres Albacetea, momčadi iz istoimenog grada sa 174.000 stanovnika u središnjoj Španjolskoj.

- Navijači su se sjetili mitskih igrača čije smo sličice nekada skupljali, a među njima je na sredini terena izabran i Nenad Bjelica - rekao je radijski voditelj.

Uključio je zatim u program 48-godišnjeg Bjelicu, donedavnog trenera zagrebačkog Dinama, koji se nalazi u svojoj kući u Austriji.

"Dobro sam, nije nam tako loše ovdje u Austriji, jer je situacija nešto bolja nego u Španjolskoj. Čitavo vrijeme možemo izlaziti u šetnju, voziti bicikl, trčati, ali su zatvorene trgovine i trgovački centri. Situacija biva sve bolja pa razmišljaju o ublažavanju mjera", rekao je Bjelica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Voditelj je komentirao odličan španjolski jezik na kojem se obratio Bjelica, u čemu mu se pridružio i bivši kapetan Albacetea, 58-godišnji Francisco Mármol Catali koji je također uvršten na sredini terena među 11 najboljih u povijesti.

"Kada je bio došao kod nas nije ga uopće pričao, ali mi smo ga ovdje u pokrajini Casilla La Mancha naučili čistom španjolskom jeziku", rekao je Catali smijući se.

"Imao sam privilegiju učiti ondje jer se tamo govori ispravno. Da sam otišao u Sevillu ne znam kako bih ga bio naučio", uzvratio je Bjelica misleći na specifičan andaluški naglasak u Sevilli, što je izazvalo smijeh sugovornika.

On je 1993. godine iz Osijeka došao u tadašnjeg prvoligaša Albacete gdje je ostao do 1996. godine. U 61 utakmici na poziciji veznog igrača postigao je 16 golova. Prešao je zatim u Betis iz Seville gdje se zadržao do 1998. godine. Tada je otišao u Las Palmas provevši godinu dana pa se vratio u Osijek.

S Dinamove klupe je otišao 16. travnja nakon četiri osvojena trofeja među kojima dva prvenstva, te igranja u Ligi prvaka. Bio je na korak do osvajanja trećeg naslova jer je u trenutku prekida prvenstva Dinamo imao 18 bodova prednosti ispred druge Rijeke sa 10 kola do kraja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Zbog financijske teme i jer se nisam složio oko načina na koji je klub htio smanjiti plaće čitavoj momčadi usuglasili smo se oko sporazumnog raskida ugovora. Sada u kući u Austriji čekam ponude - rekao je Bjelica.

Catali je predložio da ga odmah dovedu za trenera Albacetea koji zauzima 18. mjesto među 22 momčadi druge lige.

- To je jedina ekipa koju bih trenirao u drugoj ligi zbog emocija koje sam ondje proživio kao igrač. U kontaktu sam s ljudima iz Albacetea. Volio bih ga trenirati, ali sada imam iza sebe dvije Lige prvaka pa mi je razina prilično visoka te se u ovom trenutku nadam odlasku u klub Dinamove razine - rekao je Bjelica.

- Ali nikad se ne zna. Rafael Candel (počasni predsjednik) mi je jednom rekao da sam mu ostao dužan i da jednog dana trebam biti trener Albacetea. Možda se to ispuni, vidjet ćemo - dodao je.

Bjelica govori pet stranih jezika pa je voditelj dodao da mu nedostaje još samo kineski na što hrvatski trener uzvratio:

- Ne, ne, kineski ne. Iskreno, imao sam posljednjih dana puno ponuda iz tih zemalja, ali želim napraviti pravu trenersku karijeru. Ne motivira me novac da odem u Kinu. Želim konkurentni nogomet, pune stadione i blizu svojeg doma u Europi. Preferiram Španjolsku, Italiju i Njemačku, ali dođe li ponuda nekog velikog kluba iz neke druge velike lige prihvatio bih ponudu".

Upitan o izboru navijača Albacetea koji su ga uvrstili u najboljih 11 u proteklih 80 godina istaknuo je da se "naježio od emocija".

- Ponosan sam. Tim više što prve dvije godine nisam igrao puno, kasnije mi se ispunio sam te sam igrao sve utakmice. Presetan sam što me se ljudi sjećaju - istaknuo je.

Albacete će 1. kolovoza proslaviti 80. rođendan.

Španjolska je sa 213.400 inficiranih stanovnika zemlja s najviše oboljelih od koronavirusa u Europi pa su natjecanja zaustavljena 13. ožujka.

- Svim navijačima želim odaslati poruku podrške. Pratim što se događa u Španjolskoj. U kući gledamo španjolsku televiziju svaki dan pa smo vidjeli kako je teško Španjolcima proživljavati ovu situaciju. Sada je potrebno izdržati još samo malo prije povratka u normalan život. Svim ljudima u Španjolskoj, ne samo navijačima Albacetea, veliki pozdrav - zaključio je Bjelica.