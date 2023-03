Albanci kritiziraju Novaka zbog podrške skandiranju 'Kosovo Srbija' na Zvezdinoj utakmici

Novak Đoković (35) ponovno se našao u centru pozornosti na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, on je na euroligaškoj utakmici između Crvene zvezde i Valencije (92-73) zapljeskao navijačima koji su iz sveg glasa skandirali "Kosovo Srbija", što se nije svidjelo Albancima s Kosova i Metohije koje srpski Kurir naziva "provokatorima".

Đoković je pljeskao, kimao glavom u ritmu skandiranja, a u jednom trenutku je i digao lijevu šaku visoko u zrak.

Foto: Dusan Milenkovic

'Đoković podržao šovinističke povike'

Video možete pogledati OVDJE

"Đoković je podigao šaku u znak podrške zastrašujućim šovinističkim antikosovskim povicima tijekom košarkaške utakmice" i "Nedavno je izjavio da je odlučio oprostiti NATO-u zato što je intervenirao protiv Miloševićevog genocidnog režima" samo su neki od komentara.

Dao je dječaku 100 eura

Đoković je te večeri bio najveća zvijezda u Pioniru. Nema te osobe koja nije došla do njega na poluvremenu. Od djece pa do starijih ljudi, svi su se htjeli slikati s ponajboljim tenisačem svih vremena. U jednom trenutku do njega je došao jedan dječak koji se poželio slikati s Novakom, a dok su se fotografirali, Đoković mu je u džep stavio 100 eura.

Foto: Dusan Milenkovic

Nakon što je propustio 'američku turneju', pred Đokovićem je sada nastup na Mastersu u Monte Carlu, što će mu biti tek četvrti turnir u sezoni.

Najčitaniji članci