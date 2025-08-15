Dinamo je ispisao povijest i plasirao se u play-off! Daja je napravio čudo i elimirao Hajduk, pišu albanski mediji
Albanci u deliriju: 'Dinamo je izveo čudo, izbacio je hrvatskog giganta iz Konferencijske lige'
Albanski nogomet nije se nauživao puno uspjeha u europskim klupskim natjecanjima, ali najveće je režirao Ilir Daja i to protiv hrvatskih klubova. Prije osam godina je sa Skenderbeuom izbacio zagrebački Dinamo iz play-offa Europske lige, a sada je s Dinamo Cityjem šokirao Hajduk i eliminirao ga iz trećeg pretkola Konferencijske lige!
Splićanima nije bila dovoljna pobjeda od 2-1 s Poljuda, izgubili su u Tirani (3-1) nakon produžetaka i doživjeli novi europski fijasko. Tamošnja javnost je u deliriju nakon velike pobjede.
- Dinamo je ispisao povijest i plasirao se u play-off! Daja je napravio čudo i elimirao Hajduk - piše Sport Ekspres.
Albanski Balkanweb, pak, piše:
- sjajni Dinamo eliminirao giganta i ušao u play-off!
Portal Kohajone je napisao:
- Dinamo je napravio povijesni uspjeh, izbacio je Hajduk i došao na korak od sna.
