Albanci u deliriju: 'Dinamo je izveo čudo, izbacio je hrvatskog giganta iz Konferencijske lige'

Albanski nogomet nije se nauživao puno uspjeha u europskim klupskim natjecanjima, ali najveće je režirao Ilir Daja i to protiv hrvatskih klubova. Prije osam godina je sa Skenderbeuom izbacio zagrebački Dinamo iz play-offa Europske lige, a sada je s Dinamo Cityjem šokirao Hajduk i eliminirao ga iz trećeg pretkola Konferencijske lige!

Splićanima nije bila dovoljna pobjeda od 2-1 s Poljuda, izgubili su u Tirani (3-1) nakon produžetaka i doživjeli novi europski fijasko. Tamošnja javnost je u deliriju nakon velike pobjede.

- Dinamo je ispisao povijest i plasirao se u play-off! Daja je napravio čudo i elimirao Hajduk - piše Sport Ekspres.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Albanski Balkanweb, pak, piše:

- sjajni Dinamo eliminirao giganta i ušao u play-off!

Portal Kohajone je napisao:

- Dinamo je napravio povijesni uspjeh, izbacio je Hajduk i došao na korak od sna.