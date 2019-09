Albancima u Francuskoj svirala himna Andore, odbili su igrati

Francuska je na svom Saint-Denisu ugostila Albaniju u petom kolu skupine H u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Premda je početak susreta bio zakazan za 20:45, počeo je s desetak minuta zakašnjenja. Razlog? Kriva himna.

Goste je, naime, "zagrijavala" himna - Andore. Gledali su se Albanci međusobno u čudu kada su krenuli taktovi, ali nastojali su ih ispoštovati dokraja. I onda su tražili da domaćini ispoštuju njih ili - neće igrati.

Da Francuzi još zapapre stvar, pobrinuo se službeni spiker koji je uputio ispriku - Armeniji. Kao da su na djelu bili glup i gluplji.

Albanski su reprezentativci nakon Marseljeze čekali svoju himnu, bili su čvrsti u stavu da neće početi utakmicu ne odsvira li njihova, pa je potrajalo malo dok je organizatori nisu našli i spremili za intoniranje. Uspjeli su nekako.

Farcical scenes at Stade de France. Kick off delayed after they played Andorra’s national anthem instead of Albania’s. Announcer just apologised for the delay but he apologised to... Armenia!