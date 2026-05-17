KRAJ SURADNJE

Albert Riera dobio otkaz nakon 104 dana u Eintracht Frankfurtu

Piše Issa Kralj,
Uzajamno smo se složili da je vrijeme da prekinemo suradnju. Kao trener preuzimam odgovornost za rezultate. Moja dužnost je bila zaštititi momčad i ostvariti uspjeh - rekao je Španjolac

Samo četiri mjeseca nakon što je predstavljen kao spasitelj sezone, Albert Riera više nije trener Eintracht Frankfurta. Njemački prvoligaš potvrdio je u nedjelju navečer da je suradnja sa španjolskim stručnjakom prekinuta s trenutačnim učinkom. Momčad je završila na osmom mjestu Bundeslige i bez plasmana u europska natjecanja, što je bio minimalni cilj. Riera napušta klub nakon samo 14 utakmica, s učinkom od četiri pobjede, pet remija i pet poraza, ostavljajući iza sebe svlačionicu punu tenzija i razočarane navijače.

- Uzajamno smo se složili da je vrijeme da prekinemo suradnju. Kao trener preuzimam odgovornost za rezultate. Moja dužnost je bila zaštititi momčad i ostvariti uspjeh. Ništa ne bih mijenjao. Cilj mi je bio razvijati igrače. zahvalan sam jer sam bio dio povijesti Eintrachta i želim klubu sve najbolje u budućnosti - rekao je Riera na odlasku. 

Španjolac je u Njemačku stigao nakon sjajne sezone u Celju s kojim je ostvarivao zapažene rezultate. U jednom trenutku Celje je pod njegovim vodstvom držalo prvo mjesto u ligaškoj fazi Konferencijskoj ligu. Tijekom trenerske karijere, Riera je vodio Olimpiju, Bordeaux i bio je pomoćni trener u Galatasarayu.  

