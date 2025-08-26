Alcaraz je iznenadio sve novom frizurom. Voditeljica ga hvalila, kolega poručio: 'Ma užasna je!'

Carlos Alcaraz, drugi tenisač svijeta, stigao je na US Open s novim imidžem koji je izazvao pravu buru reakcija, zasjenivši čak i njegovu dominantnu pobjedu u prvom kolu. Španjolac se na terenu stadiona Arthur Ashe pojavio obrijane glave, a njegova "vojnička" frizura postala je glavna tema razgovora među navijačima, kolegama i medijima. I dok su mišljenja o frizuri podijeljena, jedno je sigurno. Njegova igra ostala je, kao i uvijek, besprijekorna.

"Morao sam krenuti ispočetka"

Promjena nije prošla nezapaženo. Prije meča, Alcaraza je presrela golf-legenda Rory McIlroy, koji ga je znatiželjno upitao o razlozima drastične promjene.

- Imao sam problema s frizurom. Morao sam početi ispočetka - odgovorio je Alcaraz uz osmijeh, nakon čega mu je McIlroy u znak podrške protrljao glavu i rekao da mu se sviđa.

Foto: Eduardo Munoz

Foto: Eduardo Munoz

Foto: Jeenah Moon

Nakon uvjerljive pobjede nad Amerikancem Reillyjem Opelkom od 6-4, 7-5, 6-4, Alcaraz je i publici na terenu objasnio potez.

- Trebalo mi je nešto svježe za početak turnira, da krenem na najbolji mogući način. Mislim da ovo odgovara US Openu - rekao je, na što je publika odgovorila gromoglasnim odobravanjem.

Čak je i voditeljica programa na terenu dodala kako joj se sviđa njegov novi izgled. Neki su se prisjetili i da je sličnu kratku frizuru nosio i 2022., kada je osvojio prvu titulu na ovom Grand Slamu, pa se spekulira i o faktoru praznovjerja.

Brutalna iskrenost prijatelja i usporedbe s Beckhamom

Ipak, nisu svi bili oduševljeni. Njegov prijatelj i suparnik, američki tenisač Frances Tiafoe, bio je brutalno iskren.

- Užasna je. Grozna je. Definitivno je grozna - rekao je Tiafoe novinarima, ne skrivajući smijeh.

- Ali on je moj čovjek. Pogledao sam ga i rekao: 'Pretpostavljam da si sada aerodinamičan'.

Foto: Jeenah Moon

Foto: Eduardo Munoz

Foto: Eduardo Munoz

Tiafoe, koji se ponosi time što redovito odlazi frizeru, dodao je:

- Ne znam tko mu je rekao da to učini, ali je stravično. Na kraju dana, to je Carlos, i on je moj prijatelj. Ali da, trebao bi se posavjetovati sa mnom.

Igra koja ne trpi kompromise

Društvene mreže su eksplodirale. Alcarazova frizura odmah je postala viralna, a usporedbe su pljuštale sa svih strana. Mnogi su ga usporedili s kultnim imidžem Davida Beckhama s početka 2000-ih, ističući kako Alcaraz polako prerasta u ikonu čiji se utjecaj širi izvan teniskih terena. Drugi su se šalili na njegov račun, uspoređujući ga s likovima iz serije "Zakon braće" (Prison break), uz komentare da izgleda kao da je došao "ravno iz samice".

Dok je njegova frizura bila predmet rasprava, Alcarazova igra nije ostavljala prostora za dvojbe. Protiv Opelke, poznatog po razornom servisu, Španjolac je odigrao gotovo savršen meč. U nešto više od dva sata igre napravio je samo 17 neprisiljenih pogrešaka, osvojio 50 od 58 poena na prvom servisu i spasio sve tri break-lopte s kojima se suočio. Time je svoj omjer u prvim kolima Grand Slam turnira popravio na impresivnih 19-0.