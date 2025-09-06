Alcaraz: Ne želim razmišljati o tome da će Trump gledati finale

Španjolac Carlos Alcaraz igrat će protiv Talijana Jannika Sinnera u finalu US Opena, a meč će doći gledati i predsjednik SAD-a Donald Trump. Alcaraza su pitali kako će to utjecati na njega, a priznao je da će pokušati što manje misliti na to.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

- Privilegija je za turnire imati predsjednika bilo koje zemlje samo da podrži turnir, da podrži tenis i da podrži meč - rekao je Španjolac i dodao:

- Za mene, igrati pred njim... iskreno, pokušat ću ne razmišljati o tome. Ne želim biti nervozan zbog toga. Ali mislim da je prisustvo predsjednika na teniskom meču, u finalu, sjajno za tenis.

Foto: Mike Frey/REUTERS

Podsjetimo, Alcaraz je finale US Opena izborio pobjedom protiv Novaka Đokovića u tri seta u polufinalu, dok je Sinner s 3-1 u setovima pobijedio Augera-Aliassimea.