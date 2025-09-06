Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO JE DOLAZAK

Alcaraz: Ne želim razmišljati o tome da će Trump gledati finale

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Alcaraz: Ne želim razmišljati o tome da će Trump gledati finale
2
Foto: Mike Frey/REUTERS

Podsjetimo, Alcaraz je finale US Opena izborio pobjedom protiv Novaka Đokovića u tri seta u polufinalu, dok je Sinner s 3-1 u setovima pobijedio Augera-Aliassimea

Španjolac Carlos Alcaraz igrat će protiv Talijana Jannika Sinnera u finalu US Opena, a meč će doći gledati i predsjednik SAD-a Donald Trump. Alcaraza su pitali kako će to utjecati na njega, a priznao je da će pokušati što manje misliti na to. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje 01:39
Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

- Privilegija je za turnire imati predsjednika bilo koje zemlje samo da podrži turnir, da podrži tenis i da podrži meč - rekao je Španjolac i dodao:

- Za mene, igrati pred njim... iskreno, pokušat ću ne razmišljati o tome. Ne želim biti nervozan zbog toga. Ali mislim da je prisustvo predsjednika na teniskom meču, u finalu, sjajno za tenis. 

Tennis: US Open
Foto: Mike Frey/REUTERS

Podsjetimo, Alcaraz je finale US Opena izborio pobjedom protiv Novaka Đokovića u tri seta u polufinalu, dok je Sinner s 3-1 u setovima pobijedio Augera-Aliassimea. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
PROMIJENIO JE KLUB

FOTO Nogometaša su uhvatili u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji je otišao u Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka
KRALJICA DISKA

FOTO Sva lica Sandre Elkasević: Pogledajte kako se kroz godine mijenjala hrvatska atletičarka

Dvanaesti put osvojila je Hanžek, 11 puta proglašena najboljom sportašicom Grada Zagreba, a osam je puta nosila i nagradu za najbolju sportašicu Hrvatske po izboru HOO-a. Na završnici Dijamantne lige završila je četvrta, s hicem od 65.10 metara
Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'
NEOBIČAN DETALJ

Modrić ulazio u igru, Kramarić imao traku oko ruke. Evo kako je reagirao kapetan 'vatrenih'

Luka Modrić zaigrao je 189. put za Hrvatsku, ali pri ulasku u igru nije odmah tražio traku, kako je to bio slučaj u Real Madridu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025