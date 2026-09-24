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LJUT KAO RIS

Alcaraz nije 'noćna ptica': Dosta je s mečevima do dugo u noć!

Piše HINA,
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Alcaraz nije 'noćna ptica': Dosta je s mečevima do dugo u noć!
Foto: Eduardo Munoz
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Nedavno je španjolski tenisača ispao u četvrtfinalu US Opena od Bena Sheltona, a meč je završio u 3:33

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Treći tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz pozvao je teniske dužnosnike da stanu na kraj mečevima koji se na Grand Slam turnirima igraju duboko u noć, samo nekoliko tjedana nakon što je na US Openu ispao u meču protiv Bena Sheltona koji je završio u 3:33 ujutro. Taj četvrtfinalni dvoboj u pet setova (6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10/7)) započeo je u utorak navečer, a završio u srijedu ujutro nakon četiri sata i 28 minuta igre, čime je postao meč s najkasnijim završetkom u povijesti US Opena.

U.S. Open
Foto: Eduardo Munoz

- Za igrača koji završava meč u 3:30 ujutro to znači da s terena odlazi u 4:30, a zatim se vraća u hotel. Ne odlaziš u krevet prije 6:30 ili 7:00 ujutro. Što se tiče oporavka prije sljedećeg meča, protivnik je u prednosti. To je previše. Morat će nešto poduzeti. Ne govorim samo o 3:30 ujutro; čak je i završetak u ponoć prekasno - smatra osvajač sedam Grand Slam naslova.

U.S. Open
Foto: Eduardo Munoz

Na Wimbledonu postoji pravilo o prekidu mečeva u 23:00 sata po lokalnom vremenu, dok US Open, Roland-Garros i Australian Open nemaju određeno vrijeme kada se igra mora zaustaviti. Pobjeda Novaka Đokovića nad Lorenzom Musettijem 2024. godine u Parizu završila je u 3:07 ujutro, a mečevi u New Yorku ili Melbourneu često se oduže duboko u noć.

Jedno od rješenja je da se mečevi na Grand Slam turnirima igraju na dva dobivena seta kao na drugim ATP turnirima, ili čak smanjenje broja osvojenih gemova potrebnih za dobivanje seta sa šest na četiri kao što je u kolovozu predložio Novak Đoković. 

No jedna druga teniska legenda Andre Agassi je inzistirao na tome da se igračima koji su osvojili Grand Slam ljudi posebno dive jer su pomaknuli svoje granice. 

- Apsolutno sam uvjeren da trebamo zadržati taj format od pet setova - rekao je Agassi, osvajač osam Grand Slam naslova, i kapetan ekipe ostatka svijeta u Laver kupu. 

- Također ne želim da to traje dugo. To je žalosno. Često sam bio u takvoj situaciji. Činimo što možemo, ali to je i dalje gladijatorski sport. Ja to volim. Treba postojati razlika između osvajanja Grand Slam turnira  i drugih turnira koji se igraju tijekom godine - zaključio je. 

U.S. Open
Foto: Eduardo Munoz

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