MOĆNI ŠPANJOLAC

Alcaraz 'pomeo' Čeha i ušao u polufinale US Opena. Sada čeka Đokovića za apsolutni spektakl

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Alcaraz je bez većih problema pobijedio Jirija Lehečku 6-4, 6-2 i 6-4 te sada čeka protivnika u polufinalu. Igrat će protiv boljeg iz susreta Novaka Đokovića i Taylora Fritza

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz osigurao je mjesto u polufinalu US Opena nakon što je u četvrtfinalnim ogledom porazio Čeha Jirija Lehečku sa 6-4, 6-2, 6-4. Petorostruki Grand Slam prvak nije imao previše problema protiv Čeha koji je igrao u svom tek drugom četvrtfinalu na nekom velikom turniru.

U.S. Open
Foto: Kevin Lamarque

Španjolac je u prvom setu poveo sa 2-0 i potom zadržao prednost. I u drugi set je ušao breakom i vodstvom od 2-0, da bi pri rezultatu 4-2 još jednom oduzeo servis suparniku. U trećem setu ključan je bio break u devetom gemu.

Pobjedom nad Lehečkom, Alcaraz je ostvario jedanaestu uzastopnu pobjedu nakon što je prije New Yorka slavio na Masteru u Cincinnatiju. Za ulazak u finale borit će se protiv pobjednika susreta između Amerikanca Taylora Fritza i Srbina Novaka Đokovića.

OSTALO

