FOTO Fatalna Brazilka srušila i Guinnessa: 'S dečkima sam počela, tata se zbog toga ljutio'

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Sa šest zlatnih medalja s X Games natjecanja i utjecajem koji seže izvan skate parka, njezina karijera je primjer upornosti i uspjeha
Rođena 13. travnja 1993. u São Paulu, Leticia Bufoni e Silva odrasla je u okruženju gdje su dječaci igrali nogomet, a djevojčice se držale po strani.
Rođena 13. travnja 1993. u São Paulu, Leticia Bufoni e Silva odrasla je u okruženju gdje su dječaci igrali nogomet, a djevojčice se držale po strani.
Rođena 13. travnja 1993. u São Paulu, Leticia Bufoni e Silva odrasla je u okruženju gdje su dječaci igrali nogomet, a djevojčice se držale po strani.
No nju to nije zanimalo. Kada su njezini prijatelji iz susjedstva nogometnu loptu zamijenili skateboardom, devetogodišnja Leticia im se pridružila.
"Počela sam voziti s devet godina; skejtala sam sa svim dečkima iz mog kvarta, a moj otac je bio ljut na mene jer sam bila jedina djevojka među desetoricom dječaka", prisjetila se u jednom intervjuu.
Ključni trenutak u njezinoj karijeri dogodio se kada je imala 14 godina. S ocem je otputovala u Los Angeles kako bi se natjecala na svojim prvim X Games 2007. godine. Iako nije pobijedila, odlučila je da je Kalifornija mjesto gdje želi nastaviti razvijati svoju karijeru.
Danas je Leticia Bufoni jedna od najnagrađivanijih skateboarderica u povijesti. Njezini najznačajniji uspjesi uključuju: Šest zlatnih medalja na X Games natjecanjima, ukupno 12 medalja s ljetnih X Gamesa, što je čini najodlikovanijom sportašicom u povijesti tog natjecanja, pobjednica prvog Street League Skateboarding (SLS) Super Crown svjetskog prvenstva za žene 2015. godine.
Četiri uzastopne titule najbolje svjetske street skateboarderice prema World Cup of Skateboarding (2010. – 2013.), upis u Guinnessovu knjigu rekorda za najviše pobjeda na Svjetskom kupu u skateboardingu.
Njezin status u sportu potvrđen je i sudjelovanjem na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020., gdje je skateboarding debitirao kao olimpijski sport. Iako nije osvojila medalju, njezino prisustvo doprinijelo je promociji ženskog skateboardinga na olimpijskoj razini.
Bila je prva žena koja je potpisala ugovor za Nikeov skateboarding tim, što je bio važan korak za žene u tom sportu. Procjenjuje se da za jednu sponzoriranu objavu na Instagramu može zaraditi i preko 22.500 eura.
Njezino bogatstvo procjenjuje se na iznos između 1,4 i 2,7 milijuna eura. Glavninu prihoda ostvaruje od nagrada s turnira te sponzorskih ugovora s brendovima kao što su Red Bull, Nike SB, GoPro i Beats By Dre.
Kao jedna od najpoznatijih brazilskih sportašica, njezin privatni život često je pod lupom javnosti. Posebnu pažnju privukle su glasine iz 2020. godine koje su je povezivale s nogometnom zvijezdom Neymarom Jr. Iako su mediji pisali o romansi, Leticia je demantirala nagađanja.
