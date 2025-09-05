Carlos Alcaraz uvjerljivo svladao Novaka Đokovića i izborio finale US Opena! Mladi Španjolac dominirao i pokazao da je nova generacija stigla
Ni Đoković nije mogao uzeti set čudesnom Alcarazu u New Yorku
U meču koji je najavljivan kao epski sraz generacija, Carlos Alcaraz je demonstrirao silu i na impresivan način izborio finale US Opena. Mladi Španjolac je s uvjerljivih 3-0 u setovima (6-4, 7-6(4), 6-2) svladao Novaka Đokovića, ostavivši krcati Arthur Ashe stadion u nevjerici pred sirovom snagom i teniskom zrelošću 22-godišnjaka. Bila je to izjava, poruka da je smjena na vrhu svjetskog tenisa neizbježna.
Alcaraz je od prve minute nametnuo ritam i pokazao da je u New York stigao po osvetu za poraz u finalu Olimpijskih igara prošle godine. Već u prvom gemu oduzeo je servis Đokoviću, iskoristivši neuobičajenu nervozu i seriju neforsiranih pogrešaka srpskog tenisača. Jasno se vidio plan igre, agresivnim i dubokim udarcima, pogotovo na Đokovićev forhend, Alcaraz je diktirao tempo i nije dopuštao 38-godišnjem suparniku da razvije igru.
Đoković je izgledao kao da je na krivoj nozi, neprestano je tražio savjete od svog tima i pokazivao je da mu Alcarazova snaga ne odgovara. Iako se pokušavao vratiti, break s početka seta bio je dovoljan da Alcaraz nakon 48 minuta igre povede 1-0.
Đokovićev otpor slomljen u tie-breaku
Drugi set donio je borbu kakvu je publika očekivala. Đoković je podigao razinu igre, počeo je igrati agresivnije i čak je prvi stigao do breaka, povevši s 2-0 uz glasan urlik koji je odjeknuo stadionom. Činilo se da se meč vraća u ravnotežu i da gledatelje čeka prava drama. Međutim Alcarazova mentalna snaga došla je do izražaja. Odmah je vratio izgubljeni servis i set je ušao u neizvjesnu završnicu. Izmjenjivali su se spektakularni poeni, a publika je uživala u tenisu najviše razine.
U ključnim trenucima, Đoković je pokazivao znakove frustracije, neprestano gestikulirajući prema tribinama, dok je Alcaraz ostao gotovo nestvarno hladnokrvan. Odluka je pala u tie-breaku, gdje je Španjolac bio klinički precizan. Poveo je rano, iskoristio nekoliko Đokovićevih pogrešaka i snažnim servisom od 211 na sat osigurao dvije set lopte. Već prvu je pretvorio u vodstvo od 2-0 u setovima, ostavivši Đokovića pred gotovo nemogućom misijom.
Fizički i mentalni slom velikog prvaka
Početak trećeg seta nagovijestio je kraj. Đoković je između setova zatražio medicinsku pomoć zbog problema s vratom i bilo je očito da se teško kreće. Bivša britanska tenisačica Annabel Croft za BBC je komentirala kako Đoković, čak i da je osvojio drugi set, više ne bi imao snage za maratonski meč od pet setova. To se i vidjelo na terenu. Alcaraz je nemilosrdno koristio svaku priliku, dok je Đoković, svjestan da ne može stizati razorne udarce, počeo vidno štedjeti energiju.
Prelomni trenutak dogodio se kod rezultata 1-2, kada je Đoković s dvije uzastopne dvostruke pogreške poklonio break Alcarazu. Bio je to znak konačne predaje. Do kraja meča, Španjolac je rutinski priveo posao kraju za konačnih 6-2. Čak je i Đoković u jednom trenutku aplaudirao suparniku nakon što ga je ovaj majstorski prebacio lobom.
Kraj jedne ere?
Za mnoge analitičare, Đokovićev poraz simbolizira "sumornu stvarnost", kako je to opisao komentator David Law. Podatak da je Đoković izgubio posljednjih osam setova protiv Alcaraza i Jannika Sinnera, dvojca koji predvodi novu generaciju, govori sam za sebe. S 38 godina, unatoč nevjerojatnoj karijeri, tijelo više ne može pratiti intenzitet koji nameću mladi lavovi.
Kako je na društvenim mrežama napisao poznati novinar Jon Wertheim, Đoković se našao u "čistilištu". I dalje je predobar da bi se povukao, ali dvojica ispred njega su jednostavno premladi i fizički premoćni. S druge strane, Alcaraz je na putu da ispiše povijest: pobjedom u finalu postao bi prvi čovjek u Open eri koji je osvojio US Open bez izgubljenog seta.
Topli zagrljaj na mreži pokazao je ogromno poštovanje između dvojice velikana, ali i simboličnu primopredaju dužnosti. Carlos Alcaraz poslao je poruku cijelom teniskom svijetu. Njegova era je stigla, a finale US Opena protiv boljega iz sudara Sinnera i Felixa Auger-Aliassimea bit će nova prilika da to i potvrdi.
