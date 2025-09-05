Ni Đoković nije mogao uzeti set čudesnom Alcarazu u New Yorku

U meču koji je najavljivan kao epski sraz generacija, Carlos Alcaraz je demonstrirao silu i na impresivan način izborio finale US Opena. Mladi Španjolac je s uvjerljivih 3-0 u setovima (6-4, 7-6(4), 6-2) svladao Novaka Đokovića, ostavivši krcati Arthur Ashe stadion u nevjerici pred sirovom snagom i teniskom zrelošću 22-godišnjaka. Bila je to izjava, poruka da je smjena na vrhu svjetskog tenisa neizbježna.

Alcaraz je od prve minute nametnuo ritam i pokazao da je u New York stigao po osvetu za poraz u finalu Olimpijskih igara prošle godine. Već u prvom gemu oduzeo je servis Đokoviću, iskoristivši neuobičajenu nervozu i seriju neforsiranih pogrešaka srpskog tenisača. Jasno se vidio plan igre, agresivnim i dubokim udarcima, pogotovo na Đokovićev forhend, Alcaraz je diktirao tempo i nije dopuštao 38-godišnjem suparniku da razvije igru.

Đoković je izgledao kao da je na krivoj nozi, neprestano je tražio savjete od svog tima i pokazivao je da mu Alcarazova snaga ne odgovara. Iako se pokušavao vratiti, break s početka seta bio je dovoljan da Alcaraz nakon 48 minuta igre povede 1-0.

Foto: Geoff Burke

Đokovićev otpor slomljen u tie-breaku

Drugi set donio je borbu kakvu je publika očekivala. Đoković je podigao razinu igre, počeo je igrati agresivnije i čak je prvi stigao do breaka, povevši s 2-0 uz glasan urlik koji je odjeknuo stadionom. Činilo se da se meč vraća u ravnotežu i da gledatelje čeka prava drama. Međutim Alcarazova mentalna snaga došla je do izražaja. Odmah je vratio izgubljeni servis i set je ušao u neizvjesnu završnicu. Izmjenjivali su se spektakularni poeni, a publika je uživala u tenisu najviše razine.

U ključnim trenucima, Đoković je pokazivao znakove frustracije, neprestano gestikulirajući prema tribinama, dok je Alcaraz ostao gotovo nestvarno hladnokrvan. Odluka je pala u tie-breaku, gdje je Španjolac bio klinički precizan. Poveo je rano, iskoristio nekoliko Đokovićevih pogrešaka i snažnim servisom od 211 na sat osigurao dvije set lopte. Već prvu je pretvorio u vodstvo od 2-0 u setovima, ostavivši Đokovića pred gotovo nemogućom misijom.

Foto: Kevin Lamarque

Fizički i mentalni slom velikog prvaka

Početak trećeg seta nagovijestio je kraj. Đoković je između setova zatražio medicinsku pomoć zbog problema s vratom i bilo je očito da se teško kreće. Bivša britanska tenisačica Annabel Croft za BBC je komentirala kako Đoković, čak i da je osvojio drugi set, više ne bi imao snage za maratonski meč od pet setova. To se i vidjelo na terenu. Alcaraz je nemilosrdno koristio svaku priliku, dok je Đoković, svjestan da ne može stizati razorne udarce, počeo vidno štedjeti energiju.

Prelomni trenutak dogodio se kod rezultata 1-2, kada je Đoković s dvije uzastopne dvostruke pogreške poklonio break Alcarazu. Bio je to znak konačne predaje. Do kraja meča, Španjolac je rutinski priveo posao kraju za konačnih 6-2. Čak je i Đoković u jednom trenutku aplaudirao suparniku nakon što ga je ovaj majstorski prebacio lobom.

Foto: Geoff Burke

Kraj jedne ere?

Za mnoge analitičare, Đokovićev poraz simbolizira "sumornu stvarnost", kako je to opisao komentator David Law. Podatak da je Đoković izgubio posljednjih osam setova protiv Alcaraza i Jannika Sinnera, dvojca koji predvodi novu generaciju, govori sam za sebe. S 38 godina, unatoč nevjerojatnoj karijeri, tijelo više ne može pratiti intenzitet koji nameću mladi lavovi.

Kako je na društvenim mrežama napisao poznati novinar Jon Wertheim, Đoković se našao u "čistilištu". I dalje je predobar da bi se povukao, ali dvojica ispred njega su jednostavno premladi i fizički premoćni. S druge strane, Alcaraz je na putu da ispiše povijest: pobjedom u finalu postao bi prvi čovjek u Open eri koji je osvojio US Open bez izgubljenog seta.

Topli zagrljaj na mreži pokazao je ogromno poštovanje između dvojice velikana, ali i simboličnu primopredaju dužnosti. Carlos Alcaraz poslao je poruku cijelom teniskom svijetu. Njegova era je stigla, a finale US Opena protiv boljega iz sudara Sinnera i Felixa Auger-Aliassimea bit će nova prilika da to i potvrdi.

Foto: Eduardo Munoz