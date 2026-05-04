Galešić jedini stoper za derbi: Kovačević mu partnera traži među čak četiri neobična imena
Sergi Dominguez dobio je u Velikoj Gorici četvrti žuti karton, a iskusni Scott McKenna već je drugi put u posljednje četiri utakmice napustio igru zbog aduktora. I obojice neće biti protiv Hajduka
Dinamo nastavlja pobjednički koračati hrvatskim klupskim nogometom. Nogometaši Marija Kovačevića ostvarili su i 25. prvenstvenu pobjedu u sezoni, u prosječnoj partiji s 2-1 su svladali Goricu. Za mirnu pripremu velikog subotnjeg derbija s Hajdukom pobrinuli su se Arber Hoxha i Mounsef Bakrar, a Kovačevićeve planove za završnicu sezone ipak su "pokvarili" Scott McKenna i Sergi Dominguez.