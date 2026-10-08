Aleksander Čeferin kandidirat će se za novi mandat na čelu Uefe

Aktualni predsjednik Europskog nogometnog saveza (Uefa) Aleksander Čeferin (59) u četvrtak je na sastanku Uefina programa TEP u Berlinu najavio kandidaturu za novi mandat na čelu krovne europske nogometne organizacije.

Foto: Alexandros Avramidis

Čeferin je na dužnost predsjednika Uefe stupio 2016. godine kada je zamijenio Michela Platinija te je potom još dva puta reizabran.

Iako je ranije najavljivao kako nema namjeru kandidirati se i za četvrti mandat, Čeferin je promijenio mišljenje jer želi osigurati stabilnost u Uefi u vremenu kada se ona odlučno suprotstavlja načinu na koji Gianni Infantino vodi Međunarodni nogometni savez (Fifa). Izborni kongres Uefe održat će se u proljeće sljedeće godine.