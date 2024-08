Alen Babić: Fisher me ozbiljno uzdrmao, od glave do pete! Ali ne mogu odustati od svega...

U teškoj sam situaciji brate, ali neću odustati. Predaleko sam došao. Ako sada odustanem, nemam priče, rekao je Alen Babić (33) koji je na svojem Instagram profilu odgovarao na pitanja obožavatelja i time otkrio u kakvom je stanju skoro dva mjeseca nakon teškog poraza protiv Johnnyja Fishera.

Engleski boksač tada je nokautirao Babića nakon tek pola minute borbe. Iako je 'The Savage' najavljivao najbolju borbu karijere nakon prvog poraza, dogodilo se suprotno, izgubio je u prvoj minuti borbe.

Babić je na Instagramu odgovarao na pitanja obožavatelja. I dok su neki iskoristili priliku i pitali ga zašto je obrijao bradu, drugi fanovi su postavili neka važna pitanja koja su vezana uz Babićevu boksačku budućnost.

Najprije su ga fanovi pitali kako se osjeća nakon teškog poraza.

- Dobro sam. Boks mi je pružio najljepši život na svijetu. Nema vremena za očajavanje, moram ići dalje. Jako sam zadovoljan sa svime što sam napravio. Nisam ni sanjao da ću sve ovo postići, tako da idemo dalje. Ohladio sam glavu. Sretan sam jer sam shvatio sam kako sam ja jedini krivac za ona dva poraza, debakl u Dubaiju i debakl protiv Fishera... Mislio sam da nema krivca, ali ja sam jedini krivac.

'Savage' je otkrio kako bi se u ring mogao vratiti do kraja godine.

- Iskreno, treniram svaki dan. Ali nisam još nijedan trening napravio kako spada, nisam se počeo vraćati. Ali sve više ide prema tome da odradim borbu do kraja godine. Ali ne znam, vidiš da ni sam ne znam što pričam - rekao je Babić obožavatelju.

I ranije je Babić spominjao kako karijeru možda nastavi u cruiser kategoriji.

- Pet godina već svima govorim da sam superteškaš, ali ne treba biti prepametan da vidim da fizički nisam teškaš. Fisher me stvarno pogodio, uzdrmao me buraz od pete do glave. Tad mi je prvi put došlo do glave 'Bježi, bježi majmune, što ti je ovo trebalo'. Tad sam osjetio kako je primiti pravi udarac od teškaša. Odlično sam se držao protiv njih, ali mislim kako ću karijeru nastaviti u cruiserweightu - zaključio je.