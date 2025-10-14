Alkar je debitirao u Europi. Izgubio od aktualnog prvaka

Košarkaši Alkara porazom su otvorili svoje debitantsko poglavlje u europskim natjecanjima. U utakmici odigranoj u predgrađu Bukurešta, aktualni pobjednik European North Basketball League (ENBL), rumunjski CSO Voluntari, slavio je 92-72. Ipak, semafor je ispričao samo dio priče. Za Sinj i Cetinsku krajinu, ovaj je dan bio ostvarenje sna, trenutak kada je "najveći mali klub na svitu" stao na međunarodnu pozornicu, ispisavši zlatna slova u svojim sportskim almanasima.

Unatoč porazu od 20 poena razlike, momčad trenera Damira Milačića nije se osramotila. Suočeni s apsolutnim favoritom, nisu se predali ni nakon što su rano upali u veliki rezultatski zaostatak, već su se borili časno, dokazavši da njihov dolazak u Europu nije slučajan.

Sinj: Susret Alkara i Šibenke u 27. kolu FavBet Premijer lige | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ždrijeb nije mazio Sinjane. Odmah na startu čekao ih je najteži mogući protivnik – branitelj naslova i iznimno bogat klub za hrvatske prilike. CSO Voluntari, trostruki osvajač rumunjskog Kupa i viceprvak države iz 2022., u natjecanje je ušao deklasiravši norveški Fyllingen Lyons u gostima s čak 40 poena razlike.

Financijska razlika između dva kluba je golema, što je slikovito opisao i trener Milačić.

- Momčad je to koja ima ekstremno visoki budžet, a konkretno, jedan njihov igrač je plaćen više nego naša cijela momčad. Jasno da to ne umanjuje našu želju, htijenje i posvećenost da dobro namučimo našeg protivnika - izjavio je Milačić.

Alkar se dobro držao u samom uvodu utakmice, no nakon vodstva 11:10, kvaliteta i iskustvo domaćina dolaze do izražaja. Voluntari prvu četvrtinu zaključuje serijom 14:0 i odlazi na osjetnu prednost od 25:10. Ipak, sinjski košarkaši, među kojima su čak devetorica studenata, nisu dopustili da se utakmica pretvori u katastrofu. Ostatak susreta odigrali su hrabro, parirajući moćnom suparniku i čineći utakmicu zanimljivom do samog kraja.

Foto: Zvonimir Barisin

U redovima Alkara najviše se istaknuo američki razigravač Trey Anderson s 18 poena, a dvoznamenkasti je bio i kapetan Mirko Jukić s 15 koševa. Ostatak susreta odigrali su hrabro, parirajući moćnom suparniku i čineći utakmicu zanimljivom do samog kraja.

Trener Milačić bio je svjestan da je ovo prije svega proces učenja.

- Ne smijemo imati velike iluzije. Moramo znati da smo neiskusni na ovom nivou i da nam je svaka minuta, a ne utakmica, velika škola - naglasio je. Upravo to iskustvo, stečeno protiv prvaka, bit će od neprocjenjive vrijednosti za nastavak sezone, kako u Europi, tako i u domaćim natjecanjima. Važnu ulogu u cijeloj priči odigrao je i Hrvatski košarkaški savez, koji je odlučio snositi troškove prijevoza i smještaja, što je Alkaru, s obzirom na budžet, bilo od presudne važnosti.

Iako je Alkar u Bukureštu doživio svoj prvi poraz u sezoni, ovaj je susret zapravo velika pobjeda. Pobjeda za klub osnovan 1955. godine, za grad Sinj i za sve one koji su desetljećima vjerovali. Stručni stožer, igrači i uprava već su osigurali svoje mjesto u povijesti. A ovo je, kako kažu, tek početak. Nakon Rumunjske, slijede gostovanja u Norveškoj, Nizozemskoj i Estoniji, ali i europski spektakli u Sinju. Prvi na redu su Englezi, Bristol Flyers, a poruka s tribina bit će ista: "Neka dođu!"