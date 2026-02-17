Obavijesti

POHVALE OD TRENERA

Allegri: Kada treba, Modrić je uvijek tu u ključnom trenutku

Piše Ivan Kužela,
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Odgođena utakmica Milana i Coma igrat će se u srijedu na San Siru. Uoči dvoboja trener Milana Allegri nahvalio je kapetana 'vatrenih' Luku Modrića te spomenuo njegovu poniznost i želju za dokazivanjem u 41. godini

Trener Milana Massimiliano Allegri (58) odradio je presicu za novinare uoči dvoboja s Comom. 'Rossoneri', na čelu s Lukom Modrićem (40), igrat će protiv kluba Martina Baturine (23) i Ivana Smolčića (25) u srijedu na San Siru od 20.45 sati zaostalu utakmicu 24. kola Serie A.

Susret se nije igrao u ranijem terminu zbog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Prvotno su bili pregovori da se, iz financijskih razloga, susret odigra u Australiji, međutim razum je presudio. Na presici je Allegri pohvalio kapetana 'vatrenih' i lidera ekipe Luku Modrića.

- Lukina tajna je u njegovoj strasti i dubokoj ljubavi prema nogometu koja ga potiče na ovakve sjajne nastupe. 

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Komentirao je njegovu staloženost i ustrajnost koje ga čine posebnim.

- Ispričava se i ljuti na sebe kada izgubi dodavanje, jedno od svakih 50 ili 60 koje napravi. Smirenost s kojom pristupa treninzima i utakmicama nešto je iz čega drugi mogu puno naučiti. Kada dođe odlučujući trenutak utakmice, Lukin izraz lica se promijeni. To je nešto što vidite kod velikih prvaka.

Serie A - Pisa SC v AC Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Milan je trenutačno drugi u prvenstvu s osam bodova i utakmicom manje od Intera, a Como, kojeg vodi jedan od najboljih veznjaka svojevremeno Cesc Fabregas, je sedmi s 41 bodom. Como s pobjedom može preskočiti šestu Atalantu, a Milan s novim trobodom smanjiti zaostatak za gradskim rivalima i pobjeći na plus šest trećem Napoliju.

