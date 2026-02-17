Allegri: Kada treba, Modrić je uvijek tu u ključnom trenutku

Trener Milana Massimiliano Allegri (58) odradio je presicu za novinare uoči dvoboja s Comom. 'Rossoneri', na čelu s Lukom Modrićem (40), igrat će protiv kluba Martina Baturine (23) i Ivana Smolčića (25) u srijedu na San Siru od 20.45 sati zaostalu utakmicu 24. kola Serie A.

Susret se nije igrao u ranijem terminu zbog otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo. Prvotno su bili pregovori da se, iz financijskih razloga, susret odigra u Australiji, međutim razum je presudio. Na presici je Allegri pohvalio kapetana 'vatrenih' i lidera ekipe Luku Modrića.

- Lukina tajna je u njegovoj strasti i dubokoj ljubavi prema nogometu koja ga potiče na ovakve sjajne nastupe.

Komentirao je njegovu staloženost i ustrajnost koje ga čine posebnim.

- Ispričava se i ljuti na sebe kada izgubi dodavanje, jedno od svakih 50 ili 60 koje napravi. Smirenost s kojom pristupa treninzima i utakmicama nešto je iz čega drugi mogu puno naučiti. Kada dođe odlučujući trenutak utakmice, Lukin izraz lica se promijeni. To je nešto što vidite kod velikih prvaka.

Milan je trenutačno drugi u prvenstvu s osam bodova i utakmicom manje od Intera, a Como, kojeg vodi jedan od najboljih veznjaka svojevremeno Cesc Fabregas, je sedmi s 41 bodom. Como s pobjedom može preskočiti šestu Atalantu, a Milan s novim trobodom smanjiti zaostatak za gradskim rivalima i pobjeći na plus šest trećem Napoliju.