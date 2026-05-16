Allegri: Luka Modrić je spreman

Foto: Daniele Mascolo

Isprobao je zaštitnu masku i trenirao s momčadi, no vidjet ćemo tko će sutra igrati - izjavio je Allegri uoči subotnje utakmice protiv Genoe

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić vraća se na teren puno ranije od očekivanog. Sjajne vijesti koje su svi čekali potvrdio je trener Milana Massimiliano Allegri. Trener 'rossonera' otkrio je kako je Hrvat već trenirao s ostatkom momčadi te da je spreman zaigrati sa zaštitnom maskom.

Osim za hrvatske navijače, ovo su odlične vijesti i za Milan koji lovi plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone. Trenutačno su na četvrtom mjestu s 67 bodova, a bod više ima treći Juventus. Upravo na utakmici protiv Juventusa, kapetan 'vatrenih' se ozlijedio i zadobio dvostruki prijelom jagodične kosti. Ozljeda je zahtijevala operaciju i predviđala stanku, ali bilo je jasno kako se Modrić želi vratiti na teren. 

Pred Milanom su ostale još dvije prvenstvene utakmice u kojima se bore za izboriti nastup u najelitnijem europskom natjecanju sljedeće sezone. U nedjelju ih čeka utakmica protiv Genoe, a onda sljedeći vikend protiv Cagliarija. 

- Dobra vijest je da je Modrić spreman. Isprobao je zaštitnu masku i trenirao s momčadi, no vidjet ćemo tko će sutra igrati - izjavio je Allegri uoči subotnje utakmice protiv Genoe koja je na rasporedu u 12 sati. 

