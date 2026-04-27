OSVRT NAKON JUVENTUSA

Allegri: Možemo biti zadovoljni remijem, bliže smo našem cilju

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo

Imali smo nekoliko prilika, kao i Juventus. Remi je bio zaslužen, ovo su utakmice u kojima jedna situacija može sve promijeniti tako za je bio pošten rezultat na kraju - izjavio je trener Milana Maximilian Allegri

Nogometaši Milana i Juventusa susreli su se u 34. kolu Serie A, a dvoboj na San Siru završio je bez pobjednika (0-0). Iako se 'stara dama' mogla bodovno izjednačiti s 'rossonerima' u slučaju pobjede, to se ipak nije dogodilo pa je Milan ostao na trećem mjestu dok je Juventus s tri boda zaostatka na četvrtom. Luka Modrić startao je od prve minute susreta, a teren je morao napustiti nakon zračnog duela s Manuelom Locatellijem u 76. minuti te je zabrinuo sve gledatelje na kultnom milanskom stadionu. 

Bila je ovo važna utakmica za Modrića i suigrače u kojoj su tražili bodove za povratak u Ligu prvaka. Naime, 'rossonerima' treba šest bodova kako bi osigurali povratak u najelitnije europsko natjecanje.

- Možemo biti zadovoljni bodom jer nam omogućuje da napravimo još jedan mali korak naprijed, matematički smo sada samo šest bodova udaljeni od ostvarenja cilja, što znači pobjedu u dvije utakmice - rekao je nakon remije trener Milana Massimiliano Allegri

- Bila je to vrlo uravnotežena, taktička utakmica, s puno toga na kocki. Imali smo nekoliko prilika, kao i Juventus. Remi je bio zaslužen, ovo su utakmice u kojima jedna situacija može sve promijeniti tako za je bio pošten rezultat na kraju - izjavio je za DAZN Italia. 

U sljedećem kolu Milan ide na gostovanje kod Sassuola, a utakmica je na rasporedu u nedjelju 3. svibnja u 15 sati. Sassuolo je trenutačno deseta momčad talijanske lige s 46 bodova. Vodeći je Inter s 79 bodova, a drugoplasirani Napoli ima 69 bodova. 

