Locatelli o sudaru s Modrićem: Rekao mi je da imam tvrdu glavu. Uzvratio sam mu isto...

Derbi Milana i Juventusa prošao je bez golova (0-0), ali navijače Milana i hrvatske reprezentacije zabrinula je situacija iz 76. minute. Glavama su se sudarili Luka Modrić i Manuel Locatelli, a hrvatski veznjak ubrzo je morao van iz igre.

Zaradio je i hematom na glavi, a nakon utakmice je Locatelli otkrio što je rekao Modriću nakon sudara.

- Došlo je do sudara. Naravno da mi je žao kad se to bilo kome dogodi, a posebno je šteta za sve kad takav prvak mora izaći iz igre - rekao je za DAZN i dodao:

- Odmah sam mu se ispričao. Bio je to sudar glavom o glavu. Rekao mi je: 'Imaš tvrdu glavu', a ja sam mu odgovorio: 'Imaš i ti'. Nadam se da će se što prije oporaviti i da je riječ samo o udarcu. Svaka mu čast, on je veliki šampion.

Locatelli je u Juventus stigao iz Sassuola u ljeto 2023. za 36,4 milijuna eura, a ove je sezone za Juventus odigrao 43 utakmice i zabio tri gola, uz dvije asistencije.