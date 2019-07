Alli se napio na 33ºC pa je pao u nesvijest: Nosili ga s bazena!

Veznjak Tottenhama i engleske reprezentacije Dele Alli (23) imamo je dugu sezonu, skroz tamo do finala Lige prvaka. Pa se dečko otišao pošteno odmoriti na grčki Mykonos s djevojkom Ruby Mae.

Na Mykonosu je preko dana cca. 33º Celzija, a majstor se odlučio pored bazena relaksirati uz pomoć alkohola iako još 'pod dopingom' od noć prije kad se slavilo Rubyn 25. rođendan.

Cuga i vrućina slomili su Dele Allija, a svi su mislili da spava dok ga djevojka oko 20:00 nije pokušala probuditi pa vidjela da je - kolabirao od alkohola i vrućine.

Na prvu je mislila da se šali, a onda pozvala hotelsko osiguranje da ga, svog lelujavog i nesigurnog na nogama, odnesu s bazena u sobu. Dele i Ruby obnavljaju oganj svoje strasti nakon prekida u veljači poslije tri godine veze.

Boozy Dele Alli carried away after collapsing on sun lounger during holidayhttps://t.co/psd0k1vnUF pic.twitter.com/Vzc13PlUfZ