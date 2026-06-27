Modrić na ulazu u stadion zaboravio akreditaciju pa ga zaštitar zaustavio bez milosti, a Perišić i Gvardiol također privukli pažnju
ALO, MOMAK! Luku Modrića su zaustavili na ulazu na stadion
Možda je nekad bio najbolji nogometaš svijeta, možda je jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, ali je osiguranju utakmice između Hrvatske i Gane samo jedan običan čovjek. Luka Modrić iskusio je to na Lincoln Financial Fieldu u subotu poslijepodne.
Nakon što je izašao iz autobusa po kišnom vremenu, Luka je zaboravio pokazati akreditaciju na ulazu. A zaštitar ju je zatražio, ne mareći tko je ispred njega. Nije to zasmetalo Modrića koji ju je pokazao u džepu pa lagano ušetao unutra.
Ivan Perišić jedan je od rijetkih, pak, ušao sa slušalicama, a Joško Gvardiol izgledao je prilično zamišljeno nakon što je postalo poznato da prvi put neće započeti utakmicu, već će ga kao lijevog beka zamijeniti upravo Perišić.
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