ALO, MOMAK! Luku Modrića su zaustavili na ulazu na stadion

Možda je nekad bio najbolji nogometaš svijeta, možda je jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, ali je osiguranju utakmice između Hrvatske i Gane samo jedan običan čovjek. Luka Modrić iskusio je to na Lincoln Financial Fieldu u subotu poslijepodne.

Foto: HTV/screenshot

Nakon što je izašao iz autobusa po kišnom vremenu, Luka je zaboravio pokazati akreditaciju na ulazu. A zaštitar ju je zatražio, ne mareći tko je ispred njega. Nije to zasmetalo Modrića koji ju je pokazao u džepu pa lagano ušetao unutra.

Foto: HTV/screenshot

Ivan Perišić jedan je od rijetkih, pak, ušao sa slušalicama, a Joško Gvardiol izgledao je prilično zamišljeno nakon što je postalo poznato da prvi put neće započeti utakmicu, već će ga kao lijevog beka zamijeniti upravo Perišić.

Foto: HTV/screenshot