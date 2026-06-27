Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEOBIČNA SITUACIJA

ALO, MOMAK! Luku Modrića su zaustavili na ulazu na stadion

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
ALO, MOMAK! Luku Modrića su zaustavili na ulazu na stadion
5
Foto: HTV/screenshot

Modrić na ulazu u stadion zaboravio akreditaciju pa ga zaštitar zaustavio bez milosti, a Perišić i Gvardiol također privukli pažnju

Admiral

Možda je nekad bio najbolji nogometaš svijeta, možda je jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, ali je osiguranju utakmice između Hrvatske i Gane samo jedan običan čovjek. Luka Modrić iskusio je to na Lincoln Financial Fieldu u subotu poslijepodne.

Foto: HTV/screenshot

Nakon što je izašao iz autobusa po kišnom vremenu, Luka je zaboravio pokazati akreditaciju na ulazu. A zaštitar ju je zatražio, ne mareći tko je ispred njega. Nije to zasmetalo Modrića koji ju je pokazao u džepu pa lagano ušetao unutra.

Foto: HTV/screenshot

Ivan Perišić jedan je od rijetkih, pak, ušao sa slušalicama, a Joško Gvardiol izgledao je prilično zamišljeno nakon što je postalo poznato da prvi put neće započeti utakmicu, već će ga kao lijevog beka zamijeniti upravo Perišić.

Foto: HTV/screenshot
Foto: HTV/screenshot

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: U Hajduk stiže Brazilac Dalisson, a s uz njega dolazi i španjolski veznjak...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo je sastav za ključnu utakmicu Hrvatske na SP-u! Dalić je opet iznenadio
SRETNO, 'VATRENI'!

DOZNAJEMO Ovo je sastav za ključnu utakmicu Hrvatske na SP-u! Dalić je opet iznenadio

Dalić šokira postavom za Ganu: Perišić na beka, Vlašić i Budimir od prve minute, a Hrvatska lovi prolaz bez kiksa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026