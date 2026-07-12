Obavijesti

Galerija

Komentari 43
HEY JUDE!

FOTO Ukrotio je 'vikinge', a ona njega! Nestašni Bellingham je slab na djevojku Ashlyn Castro

Heroj Engleske protiv Norvežana Jude Bellingham bio je u rujnu 2025. godine na romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje je razmjenjivao nježnosti, a možda i više toga na plaži s djevojkom Ashlyn Castro
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
*PREMIUM-EXCLUSIVE* *MUST CALL FOR PRICING BEFORE USAGE* Real Madrid and England footballer Jude Bellingham and girlfriend Ashlyn Castro look smitten while soaking up the sun during a romantic holiday in Sardinia, as the England star takes a well-earned b
Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, Jude Bellingham, ne prestaje oduševljavati na nogometnim terenima, no njegov privatni život jednako je pod lupom javnosti. Par je nedavno viđen na romantičnom odmoru u Sardiniji, gdje su razmjenjivali nježnosti, a možda i više toga na plaži. | Foto: MIBA, CIAO
1/38
Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, Jude Bellingham, ne prestaje oduševljavati na nogometnim terenima, no njegov privatni život jednako je pod lupom javnosti. Par je nedavno viđen na romantičnom odmoru u Sardiniji, gdje su razmjenjivali nježnosti, a možda i više toga na plaži. | Foto: MIBA, CIAO
Komentari 43

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026