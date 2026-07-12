FOTO Ukrotio je 'vikinge', a ona njega! Nestašni Bellingham je slab na djevojku Ashlyn Castro

Heroj Engleske protiv Norvežana Jude Bellingham bio je u rujnu 2025. godine na romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje je razmjenjivao nježnosti, a možda i više toga na plaži s djevojkom Ashlyn Castro
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Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, Jude Bellingham, ne prestaje oduševljavati na nogometnim terenima, no njegov privatni život jednako je pod lupom javnosti. Par je nedavno viđen na romantičnom odmoru u Sardiniji, gdje su razmjenjivali nježnosti, a možda i više toga na plaži.
| Foto: MIBA, CIAO
Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, Jude Bellingham, ne prestaje oduševljavati na nogometnim terenima, no njegov privatni život jednako je pod lupom javnosti. Par je nedavno viđen na romantičnom odmoru u Sardiniji, gdje su razmjenjivali nježnosti, a možda i više toga na plaži. |
Foto: MIBA, CIAO
Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije, Jude Bellingham, ne prestaje oduševljavati na nogometnim terenima, no njegov privatni život jednako je pod lupom javnosti. Par je nedavno viđen na romantičnom odmoru u Sardiniji, gdje su razmjenjivali nježnosti, a možda i više toga na plaži.
| Foto: MIBA, CIAO
Naime, kamere su uhvatile zaljubljeni par u 'škakljivoj pozi'. Nogometaš se zavalio u ležaljku i namjestio na leđa, a Ashlyn je naslonila svoje ruke na njegovo tijelo i sagnula se. Što se tada točno dogodilo, jasno je samo njima.
| Foto: Instagram
Međutim, strani mediji pišu kako je Castro tražila 'samo' svoju naušnicu i kako se ništa intimno ne skriva u ovoj priči.
| Foto: Instagram
Bellingham je bio od pomoći i pridržao joj kosu.
| Foto: Lee Smith/REUTERS
Iako se šuška da je njihova veza započela krajem 2024. godine, Jude (22) i Ashlyn (27) javno su je potvrdili početkom 2025.
| Foto: Instagram
Od tada su nerazdvojni. Ashlyn je postala redovita gošća na stadionu Santiago Bernabéu, gdje utakmice prati u društvu Judeove majke Denise, rušeći time medijske napise o navodnoj netrpeljivosti
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ashlyn Castro je 27-godišnja influencerica i model iz Los Angelesa. Rođena u Kaliforniji, izgradila je zavidnu karijeru na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu i TikToku prati više od 600.000 ljudi.
| Foto: Instagram
Njezin sadržaj fokusiran je na modu, ljepotu i životni stil.
| Foto: Instagram
Prije veze s Bellinghamom, mediji su je povezivali s nekoliko poznatih osoba, uključujući glumca Michaela B. Jordana te NBA košarkaše LaMela Balla i Terancea Manna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ulaskom u vezu s jednom od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, Ashlyn se našla na meti intenzivnog online zlostavljanja.
| Foto: Instagram
Suočila se s lavinom lažnih optužbi, od izmišljene ljubavne prošlosti koja je uključivala imena poput Lewisa Hamiltona i Jamieja Foxxa, do bizarne prevare s lažnim profilom na stranici za eskort pratnju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pritisak je postao toliko velik da se na četiri mjeseca povukla s društvenih mreža.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon višemjesečne šutnje, Ashlyn je odlučila uzeti stvar u svoje ruke. U emotivnom desetominutnom videu na TikToku, naslovljenom "Najteži dio nije reći istinu, već smoći hrabrosti za to", obratila se javnosti i demantirala sve glasine.
| Foto: Instagram
"Ne znam ni odakle da počnem", započela je vidno potresena. "Ljudi su me napadali iz svakog mogućeg kuta, uznemiravali me, bili su puni nepoštovanja. Bilo je previše."
| Foto: Instagram
Odlučno je stala na kraj nagađanjima o svojoj prošlosti: "Idemo razgovarati o mojoj povijesti veza. Imala sam tri dečka u posljednjih osam godina. (...) Nakon toga, u zadnjih šest godina, bila sam u vezi s dvoje ljudi. Dakle, ukupno tri veze."
| Foto: Instagram
U teškim trenucima, Ashlyn nije bila sama. Osim javne podrške koju joj je pružio Jude Bellingham, u njezinu obranu stao je i bivši dečko, košarkaš Terance Mann.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram