Alo, sokole, jesi se pokvario? Wozniacki: Sudac, krade me...

Uvođenjem tehnologije u sport, mnogi su pomislili da će sucima i sportašima biti puno lakše. No nije ni tehnologija baš med i mlijeko. U to smo se mogli uvjeriti u nogometu kada bi suci i uz pomoć VAR-a krivo dosudili, a tako je i u tenisu s 'hawk-eyeom'.

Takozvano 'oko sokolovo' je već godinama prisutno na Wimbledonu i pomaže u rješavanju brojnih nedoumica tenisača i tenisačica je li lopta bila vani ili nije. No Caroline Wozniacki nije baš ljubiteljica tehnologije.

Danska tenisačica izgubila je od Kineskinje Zhang u trećem kolu Wimbledona i to nakon što je vodila 4-0, no na kraju je izgubila sa 6-4 i 6-2 nakon velikih rasprava sa sucem zbog 'hawk-eyea'.

Naime, Dankinja je tri puta tražila provjeru i svaki put bi bila u krivu. Prvi put je bila sigurna da je loptica od protivnice bila vani, no oko sokolovo je pokazalo drugačije. To je nekako progutala, no druga odluka ju je totalno izbacila iz takta.

- Ova lopta bila je vani. Ovo je apsurdno. Prva loptica je sigurno bila vani, a i ova je na granici. Izgubila sam dva poena. Hawk eye je pogriješio, očito je gledao krivi otisak - bjesnila je Dankinja dok ju je iz prvog reda bodrio suprug David Lee, bivši košarkaš i prvak NBA lige. No ni on ju nije mogao smiriti nakon treće provjere.

Zhang je pogodila jedan bekend, koji je prema Wozniacki bio debelo vani. Zatražila je provjeru, i pogađate, loptica je bila u terenu.

- Ovo nije moguće, tehnologija me vara. Kad god zatražim provjeru, a lopta je vani, hawk eye će pokazati da je unutra - ljuta je kao ris bila Dankinja.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Pokušala je do kraja napraviti preokret, no nervoza zbog tehnologije bila je prevelika i Kineskinja je lagano pobijedila i stigla do pobjede.

U suštini, tehnologija je dosta dobroga donijela sportu i olakšala samo natjecanje sportašima, no neki baš i nisu ljubitelji noviteta. Poput Wozniacki koja je bila uvjerena da ju tehnologija izigrava...