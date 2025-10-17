Obavijesti

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
Vodim ljubav 8-10 puta tjedno, ali valjda zato nisam nimfomanka. S druge strane, to vjerojatno jest razlog zbog kojeg Kevin stalno ima problema s nekim istegnućima, izjavila je talijanska TV voditeljica Melissa Satta, bivša supruga nogometaša Kevina Princea Boatenga. | Foto: Instagram
