'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
Vodim ljubav 8-10 puta tjedno, ali valjda zato nisam nimfomanka. S druge strane, to vjerojatno jest razlog zbog kojeg Kevin stalno ima problema s nekim istegnućima, izjavila je talijanska TV voditeljica Melissa Satta, bivša supruga nogometaša Kevina Princea Boatenga.
| Foto: Instagram
Vodim ljubav 8-10 puta tjedno, ali valjda zato nisam nimfomanka. S druge strane, to vjerojatno jest razlog zbog kojeg Kevin stalno ima problema s nekim istegnućima, izjavila je talijanska TV voditeljica Melissa Satta, bivša supruga nogometaša Kevina Princea Boatenga. |
Foto: Instagram
Vodim ljubav 8-10 puta tjedno, ali valjda zato nisam nimfomanka. S druge strane, to vjerojatno jest razlog zbog kojeg Kevin stalno ima problema s nekim istegnućima, izjavila je talijanska TV voditeljica Melissa Satta, bivša supruga nogometaša Kevina Princea Boatenga.
| Foto: Instagram
Foto Kevin Prince Boateng/Instagram
Zanimljivo, zbog nje je Vanessa zatražila razvod od Kobea Bryanta, a bila je u vezi i s Christianom Vierijem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Mrzim predigru, više volim odmah preći na stvar. Više volim biti gore jer tako imam kontrolu - priznala je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon razvoda od Boatenga u prosincu 2020., bila je u vezi s tenisačem Matteom Berrettinijem, ali nije predugo trajalo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Navodno je veza pukla zbog njezine seksualne ovisnosti, a nakon Berrettinija započela je vezu s Carlom Berretom, nasljednikom talijanske oružarske obitelji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Inače, Melissa je TV voditeljica i influencerica, a aktivna je i na Instagramu gdje nerijetko dijeli golišave fotografije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto FC Barcelona
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram