Alonsu prijeti otkaz, ali igrači su uz njega: 'Zajedno smo u ovom'

Nakon sinoćnjeg domaćeg poraza 1-2 od Manchester Cityja u Ligi prvaka nekoliko igrača Real Madrida iskazalo je podršku treneru Xabiju Alonsu, odbacivši medijska nagađanja da u svlačionici Reala vlada nesloga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Kylian Mbappe u Real Madridu | Video: 24sata/reuters

- Situacija nije dobra, ali u tome smo zajedno s trenerom. Puno je priča u vezi odnosa igrača i trenera, ali moramo pokazati jedinstvo - kazao je za španjolske medije krilni igrač Reala Rodrygo. On je u 28. minuti bio strijelac vodećeg pogotka, no gosti su golovima O'Reillyja (35) i Haalanda (43-11m) došli do preokreta i pobjede.

Bio je to drugi uzastopni poraz Reala, koji je prošlog vikenda izgubio u domaćem prvenstvu od Celte. U posljednjih osam susreta u svim natjecanjima Real je ostvario tek dvije pobjede. U domaćem prvenstvu zaostaje četiri boda za vodećom Barcelonom, a u Ligi prvaka je sedmi sa 12 bodova.

I Jude Bellingham je javno iskazao podršku treneru Alonsu. "Imam odlične odnose s trenerom, a znam da je tako kad su u pitanju i mnogi moji suigrači", rekao je Bellingham.

Po završetku utakmice navijači su zvižducima ispratili igrače Reala.

- Razumijemo zašto nam zvižde, ovdje su zahtjevi visoki. Kad si trener Reala moraš se znati nositi s kritikama. Trebate u tome biti hrabar i odgovoran. Igrači su dali sve od sebe i cijenim njihov pristup utakmici. Trenutno su rezultati ispod očekivanja, a imamo i dosta ozlijeđenih igrača. No, uvjeren sam da to možemo prebroditi. Pred nama je još dug put - kazao je Alonso.