Alvaro Arbeloa se požalio: Ne razumijem kako Tah nije dobio crveni karton za ovaj prekršaj

Petar Božičević
Alvaro Arbeloa se požalio: Ne razumijem kako Tah nije dobio crveni karton za ovaj prekršaj
Dat ćemo sve od sebe u Munchenu, vjerujem svojim igračima da možemo do preokreta, rekao je trener Reala nakon utakmice

Real Madrid je u spektakularnoj utakmici izgubio od Bayerna (1-2) na Santiago Bernabeuu, a trener "kraljeva" Alvaro Arbeloa požalio se na suđenje nakon utakmice. Konkretno, muče ga dvije situacije. 

- Ne razumijem kako Tah nije dobio crveni karton zbog starta na Mbappeu i zašto je Tchouameni dobio žuti karton. Morat ćemo naći zamjenu jer je suspendiran - rekao je trener Reala. 

Prema mišljenju specijalizirane platforme za suđenje Archivo VAR-a, start Taha na Mbappeu nije za crveni karton i sudac je ispravno postupio. 

Unatoč porazu, Arbeloa vjeruje da njegova momčad može do preokreta. 

- Dat ćemo sve od sebe u Munchenu, vjerujem svojim igračima da možemo do preokreta. 

Uzvratna utakmica igra se u Munchenu 15. travnja. 

