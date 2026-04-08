Alvaro Arbeloa se požalio: Ne razumijem kako Tah nije dobio crveni karton za ovaj prekršaj

Real Madrid je u spektakularnoj utakmici izgubio od Bayerna (1-2) na Santiago Bernabeuu, a trener "kraljeva" Alvaro Arbeloa požalio se na suđenje nakon utakmice. Konkretno, muče ga dvije situacije.

- Ne razumijem kako Tah nije dobio crveni karton zbog starta na Mbappeu i zašto je Tchouameni dobio žuti karton. Morat ćemo naći zamjenu jer je suspendiran - rekao je trener Reala.

Prema mišljenju specijalizirane platforme za suđenje Archivo VAR-a, start Taha na Mbappeu nije za crveni karton i sudac je ispravno postupio.

Unatoč porazu, Arbeloa vjeruje da njegova momčad može do preokreta.

- Dat ćemo sve od sebe u Munchenu, vjerujem svojim igračima da možemo do preokreta.

Uzvratna utakmica igra se u Munchenu 15. travnja.