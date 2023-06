Alves dao intervju iz zatvora: 'Netko ju je loše savjetovao. Ona je mogla otići iz kupaonice'

Foto: S.Lau/DPA

Dani Alves (39) od siječnja je u zatvoru u Barceloni nakon što je uhićen zbog optužbi za silovanje. Najtrofejniji nogometaš svih vremena dane provodi u Brians I zatvoru, a iza rešetaka se bori za slobodu. Po prvi put otkad je završio u zatvoru, Alves je podijelio svoju stranu priče u intervjuu s novinarkom Maykom Navarrom. - Ne znam je li joj savjest čista i da li mirno spava noćima, ali opraštam joj. Apeliram na njenu čistu savjest. Nije prošla nijedna noć otkad sam u zatvoru u kojoj sam mirno spavao. Ni jedna noć, ali imam čistu savjest. Nikad nisam nekome svjesno nanio zlo. Nisam ni nju napao tu noć - objasnio je Alves, pa obrazložio zašto se sada odlučio za intervju. Foto: Christian Charisius/DPA - Odlučio sam dati ovaj intervju, moj prvi, kako bih ljudima dao uvid u moje razmišljanje. Želim da znaju što sam ja doživio to jutro i u toj kupaonici. Do sada ste čuli samo 'strašne' priče o strahu i teroru, ali to nema nikakve veze s onim što se dogodilo ili što sam ja učinio. 'Sjedila je na meni, mogla je otići iz WC-a' Slavni brazilski nogometaš ovako je opisao događaje koji su se desili jedne noći u prosincu 2022. u noćnom klubu u Barceloni. - Ušao sam za njom u kupaonicu. Nisam čak ni zaključao vrata, cijelo vrijeme su bila otključana. Mogla je otići jer sam praktički cijelo vrijeme sjedio na WC školjci - tvrdi Alves. Foto: S.Lau/DPA Postavlja pitanja o njenim motivima. - Čini mi se da ju je netko loše savjetovao, da se loše osjećala nakon svega. Napravila je korak prema naprijed, ali nije znala kako se izvući iz kaosa u koji nas je uvukla. Novinarka mu je dala priliku da traži oprost. - Jedina osoba kojoj dugujem ispriku moja je supruga, Joana Sanz - odgovorio je Alves.