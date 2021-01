Novi rukometni dan na Svjetskom prvenstvu u Egiptu započeo je iznenađujućom pobjedom Švicarske nad Islandom, a u nastavku dana su rukometaši Alžira bili na korak od najveće senzacije cijelog prvenstva.

Francuska je silovito ušla u prvenstvo srušivši Norvešku u prvom kolu i opravdala status jednog od favorita za osvajanje naslova. Pobijedili su i Austriju, namučili se protiv Švicarske, a danas su na jedvite jade pobijedili Alžir 29-26.

Alžirci su krenuli silovito te čvrstom obranom i laganim golovima došli do čak četiri razlike u prvom poluvremenu. Sredinom prvog dijela Francuzi su okrenuli i otišli na odmor s 14-12. Možda konačni rezultat i ne sugerira na neko mučenje, ali Alžirci su u drugom poluvremenu konstantno puhali za vratom i držali neriješen rezultat sve do kraja susreta. U 56. minuti su imali 26-26, promašili napad za vodstvo, a to su iskoristili 'pijetlovi' koji su u sljedećem napadu zabili za vodstvo.

Francuska je u tim trenucima još više stisnula u obrani, nije dopustila Alžircima da zaprijete te je uz još dva gola ipak riješila utakmicu u svoju korist. No i ovaj susret je opravdao onu tezu da na ovome prvenstvu nikome neće biti lako.

Hrvatska je remizirala s Japanom, Slovenci su izgubili od Rusa, a Španjolci su uzeli tek bod protiv Brazila. Ovaj put su i Francuzi skoro zakašljali, ali uspjeli su doći do dva boda zahvaljujući ogromnoj kvaliteti i širini.

E ta širina je danas i došla do izražaja jer je čak šest rukometaša zabilo tri ili više gola. Po četiri su zabili Fabregas, Mem i Mahe, a tri Porte, Remili i Tournat. Kod poraženih je najbolji bio Berkous koji je zabio sedam, a veliku podršku imao je u Abdiju koji je brojao do šest.

Nakon poraza od Švedske domaćini su se vratili u pobjednički kolosijek. Egipat je neočekivano lagano pobijedio Ruse (28-23) koji su do ove utakmice bili bez poraza na ovome prvenstvu.

Sjajan kod Egipćana bio je Shebib s osam golova, a po šest su zabili Elahmar i Sanad. Kod RHF-a je najbolji bio Kosorotov s osam golova.