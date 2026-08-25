Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora
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Američka gimnastičarka Olivia Dunne snimila je novu kampanju u suradnji s jednom kladionicom, a način predstavljanja izazvao je veliku pažnju.
| Foto: Instagram
Američka gimnastičarka Olivia Dunne snimila je novu kampanju u suradnji s jednom kladionicom, a način predstavljanja izazvao je veliku pažnju. |
Foto: Instagram
Američka gimnastičarka Olivia Dunne snimila je novu kampanju u suradnji s jednom kladionicom, a način predstavljanja izazvao je veliku pažnju.
| Foto: Instagram
U spotu se pojavljuje u kadi punoj mjehurića nasred igrališta američkog nogometa dok objašnjava ponudu tvrtke.
| Foto: Instagram
Zbog neuobičajenog koncepta odmah je privukla pozornost publike, osobito muške.
| Foto: Instagram
Ideja podsjeća na poznatu scenu iz filma The Big Short, u kojoj Margot Robbie iz kade tumači složene financijske pojmove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Velikim uspjehom na društvenim mrežama, Dunne je postala simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora.
| Foto: Instagram
Naime, do 1. srpnja 2021. NCAA (glavna organizacija za američki sveučilišni sport) strogo je zabranjivala studentima-sportašima bilo koju financijsku korist izvan stipendije i službenih pogodnosti. Pod pritiskom, NCAA je morala promijeniti pravila, a Dunne je postala pionirica nove ere u sveučilišnom sportu u SAD-u.
| Foto: Instagram
Oliviju na TikToku prati više od osam milijuna ljudi, a na Instagramu 5,4 milijuna. Već s tri godine počela se baviti gimnastikom, a s 14 je ušla u nacionalni juniorski ženski tim.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pojavila se i kao Swimsuit model u Sports Illustratedu u izdanjima 2023. i 2025., a ove je godine bila jedna od četiri glavnih modela na naslovnici.
| Foto: Instagram
Ipak, sportsku karijeru prekinuo joj je dijagnosticirani osteochondritis dissecans na zglobu zbog čega mišićno-koštano tkivo odumire. Odlučila je da neće na operaciju pa je u 2025. završila karijeru.
| Foto: Instagram
Ranije je pokrenula The Livvy Fund, program u kojem pomaže ženama sportašicama u ostvarivanju poslovnih prilika izvan samog sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram