Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Naime, do 1. srpnja 2021. NCAA (glavna organizacija za američki sveučilišni sport) strogo je zabranjivala studentima-sportašima bilo koju financijsku korist izvan stipendije i službenih pogodnosti. Pod pritiskom, NCAA je morala promijeniti pravila, a Dunne je postala pionirica nove ere u sveučilišnom sportu u SAD-u. | Foto: Instagram