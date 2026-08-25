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FOTO: KAKVA PROVOKACIJA

Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena

Olivia Dunne (22) umirovljena je američka gimnastičarka poznata po uspjesima i izvan sporta. S tri godine počela se baviti gimnastikom, a velikim uspjehom na društvenim mrežama postala je simbol za studente-sportaše koji žele zarađivati i izvan stipendijskih ugovora
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Američka gimnastičarka k'o od majke rođena. Nasred terena
Američka gimnastičarka Olivia Dunne snimila je novu kampanju u suradnji s jednom kladionicom, a način predstavljanja izazvao je veliku pažnju. | Foto: Instagram
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Američka gimnastičarka Olivia Dunne snimila je novu kampanju u suradnji s jednom kladionicom, a način predstavljanja izazvao je veliku pažnju. | Foto: Instagram
Komentari 33

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