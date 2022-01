Američki radijski i TV voditelj, komičar i redatelj Howard Stern (68) u svojoj emisiji opleo je po Novaku Đokoviću (43) za kojeg smatra da bi zbog toga što nije cijepljen trebao napustiti svijet tenisa. Malo je reći da je Stern kritizirao Đokovića, a vulgarno se osvrnuo i na njegovo kršenje izolacije.

- Taj idiot, kako se zove... Đoković. The Joker, nazvao sam ga The Joker. Kakav je*eni seronja. Najprije sam za njega čuo da ne želi primiti cjepivo i da hoda okolo. Nitko ne zna što je s tim. Moraju ga je*eno izbaciti iz tenisa. To je to - rekao je Stern.

- On tvrdi da je imao koronu na samom početku pandemije - rekla je sugovornica.

- Ma tko zna, možda laže - rekao je Stern.

- Ne, ne, zaista je imao koronu, nije mogao igrati neke teniske mečeve... Ali to je bilo davno, nitko ne zna koliko antitijela ima i je li zaražen - nastavila je.

- Ma seronja je... Seronja... Je*eni seronja. Trebalo bi ga izbaciti iz tenisa, njega nije briga ni za kog drugog - ponavljao je Stern nakon čega se osvrnuo na Đokovićevu izjavu da je 'cijepljenje privatna odluka'.

- To je kao da kaže da je pušenje osobna odluka. Točno, ali nemoj mi puhati dim u lice, idiote. Kakav glupan, baš glupi tenisač - ponavljao je Stern.

Podsjetimo, još uvijek postoji mogućnost da se Novaka protjera iz zemlje, a australski službenici za imigraciju istražuju niz pogrešaka i nelogičnosti oko Đokovićeva testa na korona virus. Đoković je priznao da je hodao zaražen, a zbog davanja lažnog iskaza, prema australskome kaznenom zakonu, prijeti mu kazna od pet godina zatvora.