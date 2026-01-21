Obavijesti

Američki košarkaš htio ismijati klinca u Sinju okladom. Kako se prevario! 'Ako zabiješ iduću...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Zvonimir Barisin

U Sinju, nakon poraza Alkara, kapetan njemačke momčadi izazvao dječaka na šut za 100 eura. Dječak pogodio tricu, osvojio novac i stvorio uspomenu za cijeli život koju je klub podijelio na društvenim mrežama

Admiral

Košarkaši Alkara izgubili su u Sinju u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige (ENBL) od njemačke momčadi Syntainics MBC rezultatom 69-52. Iako je pobjeda otišla gostima, događaj koji je uslijedio nakon utakmice postao je glavna priča večeri, zasjenivši semafor i statistiku te pokazavši ljepšu, ljudsku stranu sporta.

Sinjski običaj i neočekivana oklada

Otprilike pola sata nakon kraja, dok su se igrači njemačke momčadi istezali na parketu dvorane "Ivica Glavan - Ićo", dogodila se scena uobičajena za Sinj. Kao i poslije svake utakmice, na teren su utrčala djeca iz publike, zgrabila lopte i počela šutirati na koš, sanjajući da će jednog dana i sami nositi dres voljenog kluba.

Među njima se našao i jedan dječak kojem šut za tri poena nikako nije polazio za rukom. Nizao je promašaj za promašajem, što je primijetio kapetan gostujuće momčadi, iskusni američki razigravač Charles Callison. Tek dva dana ranije Callison je u njemačkoj Bundesligi zabio rekord karijere od 32 koša, no u Sinju je odlučio odigrati jednu drugačiju, neslužbenu utakmicu. Prišao je dječaku i u šali mu dobacio izazov.

​- Zabiješ li iduću tricu, dobiješ 100 eura.

Trica za pamćenje i potez za naklon

Sinjski "mulac", kako su ga od milja nazvali iz kluba, nije se dao smesti. Uzeo je loptu, mirno se namjestio na liniji za tri poena i bez previše razmišljanja uputio šut. Lopta je u savršenom luku prošla kroz mrežicu, kako bi Sinjani rekli, "ušla je ko kap". Dvoranom se prolomio pljesak i oduševljenje njegovih vršnjaka.

Charles Callison je pokazao da nije samo veliki igrač, već i čovjek od riječi. Bez pogovora se okrenuo, otišao u svlačionicu i vratio se s novčanicom od 100 eura. Predao ju je presretnom dječaku, ispunivši obećanje i stvorivši uspomenu koja će nadmašiti svaki rezultat.

Priču je na društvenim mrežama podijelio i sam KK Alkar, zaključivši kako novac u ovoj priči nije bitan. "Stvar je u tome da je jedan sinjski 'mulac' dobio priču za cijeli život, a Charles je pokazao da se legenda ne postaje samo koševima, nego potezima", poručili su iz kluba, uz duhovitu opomenu američkom košarkašu da se više nikada ne kladi protiv sinjske dice.

