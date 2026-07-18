Američki milijarder je objavio najskuplji sportski selfie ikada!

Američki poduzetnik i milijarder Michael Rubin na svom je Instagram profilu objavio fotografiju koja je u trenu postala globalni hit, a koju je i sam jednostavno opisao jednom riječju: "Ikonska". Naizgled običan selfie s pozornice zapravo je nevjerojatan presjek modernog sporta i zabavne industrije, okupivši na jednom mjestu neke od najvećih zvijezda današnjice, uključujući Lionela Messija, Novaka Đokovića i Toma Bradyja.

"Sportski Comic-Con" u jeku Svjetskog prvenstva

Fotografija je nastala na događaju "Fanatics Fest" u New Yorku, četverodnevnom festivalu koji slavi sport i popularnu kulturu. Organizator događaja je upravo Michael Rubin, osnivač i izvršni direktor tvrtke Fanatics, globalne platforme za sportsku opremu, kolekcionarske predmete i klađenje. Festival, koji mnogi opisuju kao "sportski Comic-Con", održava se u Javits Centru i privukao je ogroman broj obožavatelja, kolekcionara i sportaša.

Vrijeme održavanja nije slučajno. Fanatics Fest poklopio se s posljednjim vikendom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, čije se finale između Argentine i Španjolske igra upravo u New Yorku. To objašnjava prisutnost argentinskih nogometnih zvijezda Lionela Messija i golmana Emiliana "Dibua" Martíneza, koji su na fotografiji nosili plave Adidas jakne s grbom Argentinskog nogometnog saveza (AFA). Događaj je tako postao epicentar sportskih zbivanja, spajajući uzbuđenje finala Mundijala s jedinstvenom prilikom za druženje s najvećim sportskim idolima.

Zvjezdana postava na jednome mjestu

Ono što fotografiju čini doista posebnom jest nevjerojatna koncentracija talenta i uspjeha. Selfie je, kako se kasnije otkrilo, snimila NBA zvijezda Kevin Durant, a uz njega i domaćina Rubina, na pozornici su se našli: nogometna legenda Lionel Messi, po mnogima najbolji tenisač svih vremena Novak Đoković te ikona američkog nogometa i sedmerostruki osvajač Super Bowla Tom Brady. No, lista se tu ne zaustavlja. U veselom društvu bili su i slavni komičar Kevin Hart, reper Travis Scott, bivši engleski nogometaš Rio Ferdinand te već spomenuti argentinski golman Emiliano Martínez.

Energija s fotografije jasno prenosi slavljeničku atmosferu, s osmijesima na licima zvijezda i ogromnom masom obožavatelja u pozadini koji mobitelima pokušavaju uhvatiti djelić povijesnog trenutka. Reakcije na Rubinovu objavu bile su jednako impresivne. Tom Brady ostavio je emotikone srca, Rio Ferdinand je komentirao s vatrenim emotikonima, dok su se službeni profili poput Houston Rocketsa i brenda Fanatics pridružili pohvalama. Jedan od komentara najbolje sažima dojam: "Tri najveća u povijesti: Messi, Nole i Brady".

Ovaj trenutak, zabilježen i podijeljen sa svijetom, nije samo promocija za uspješan događaj, već i svjedočanstvo o tome kako sport spaja različite svjetove i stvara uspomene koje nadilaze sportske terene. Michael Rubin uspio je okupiti legende i stvoriti prizor koji će se još dugo pamtiti.

*uz korištenje AI-ja