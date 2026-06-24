Obavijesti

Sport

Komentari 6
OPET PLJUŠTE KRITIKE

Američki novinar: 'Da nije bilo pauze, Panama bi izjednačila'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Američki novinar: 'Da nije bilo pauze, Panama bi izjednačila'
Foto: Piroschka Van De Wouw

To je jedna od tih umjetnih tvorevina elemenata Svjetskog prvenstva, rekao je Chris Wittyngham.

Admiral

Hrvatska je stigla do vrijedna tri boda na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Panamu s minimalnih 1-0. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir, a utakmicu je komentirao novinar CBS-a Chris Wittyngham. On je kao ključan trenutak izdvojio pauzu za osvježenje u drugom poluvremenu

- Jako je zanimljivo pratiti kako pauza za osvježenje utječe na igrače. Utakmica je u drugom poluvremenu posve promijenila smjer. Pogledajte samo pet minuta prije prekida: imali su pritisak, pogodili okvir gola, stvorili sjajnu priliku iz slobodnog udarca, i onda je uslijedila pauza -  rekao je Wittyngham pa dodao da se Dalićeve trupe potom konsolidirale. 

-To je jedna od tih umjetnih tvorevina elemenata Svjetskog prvenstva. U Torontu je bilo oko 20 stupnjeva, nije bilo stvarne potrebe za takvom pauzom. Panama bi vjerojatno i zabila da nije bilo tog prekida - zaključio je. 

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: Thomas Mukoya

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Palestra iz Atalante u Chelsea

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026