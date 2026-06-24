Američki novinar: 'Da nije bilo pauze, Panama bi izjednačila'

Hrvatska je stigla do vrijedna tri boda na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Panamu s minimalnih 1-0. Pogodak odluke postigao je Ante Budimir, a utakmicu je komentirao novinar CBS-a Chris Wittyngham. On je kao ključan trenutak izdvojio pauzu za osvježenje u drugom poluvremenu

- Jako je zanimljivo pratiti kako pauza za osvježenje utječe na igrače. Utakmica je u drugom poluvremenu posve promijenila smjer. Pogledajte samo pet minuta prije prekida: imali su pritisak, pogodili okvir gola, stvorili sjajnu priliku iz slobodnog udarca, i onda je uslijedila pauza - rekao je Wittyngham pa dodao da se Dalićeve trupe potom konsolidirale.

-To je jedna od tih umjetnih tvorevina elemenata Svjetskog prvenstva. U Torontu je bilo oko 20 stupnjeva, nije bilo stvarne potrebe za takvom pauzom. Panama bi vjerojatno i zabila da nije bilo tog prekida - zaključio je.