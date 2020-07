Američki teniski savez uvjeren: Bit će US Opena ove godine...

Razvili smo snažan zdravstveni i sigurnosni plan kojim ćemo umanjiti rizik od infekcije unutar kontrolirane sredine koju čine mjesto održavanja turnira i hoteli za igrače, uvjeravaju iz UST-a

<p><strong>Američki teniski savez</strong> (USTA) ustrajan je u odluci o održavanju US Opena i Western & Southern Opena na terenima nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku, stoji u službenom priopćenju objavljenom u petak. </p><p>Iz USTA-a poručuju da su u stanju pobrinuti se za sigurnost i zdravlje svih koji će biti uključeni.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</b></p><p>"Radeći s našim Medicinskim savjetom i ekipom za sigurnost te službama države New York, razvili smo snažan zdravstveni i sigurnosni plan kojim ćemo umanjiti rizik od infekcije unutar kontrolirane sredine koju čine mjesto održavanja turnira i hoteli za igrače. Država New York je i dalje jedno od najsigurnijih mjesta u zemlji kad je u pitanju Covid-19", stoji u priopćenju krovne teniske organizacije u SAD-u.</p><p>Iz USTA-a su poručili da će u nadolazećim tjednima, kako će se bližiti početak predviđenih natjecanja, obznaniti detalje spomenutih planova na kojima su radili zajedno s Ženskom teniskom udrugom (WTA) i Udrugom teniskih profesionalaca (ATP).</p><p>Western & Southern Open, turnir kojemu je u normalnim okolnostima domaćin Cincinnati, trebao bi biti održan od 20. do 28. kolovoza, a termin US Opena je od 31. kolovoza do 13. rujna.</p>