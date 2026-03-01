FATALNA VALENTINA
FOTO Bujna stjuardesa uletjela Juventusovoj zvijezdi u krevet: 'Nije mi lako, dugo sam šutjela'
Juventusov stoper Daniele Rugani našao se u središtu skandala nakon što je imao aferu s talijanskom stjuardesom i influencericom Valentinom Mamis Facceda. Supruga Michela Persico zatražila je razvod braka
Valentina Mamis Faccenda i Daniele Rugani imali su aferu zbog koje se raspao brak poznatog talijanskog nogometaša.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Veza između Ruganija i Faccende razotkrivena je kad je dvojac viđen zajedno na slikama, što je potaknulo glasine o aferi.
| Foto: Instagram
Rugani i Persico bili su zajedno još od 2016., a par je dobio i sina Tommasa 2020. Michela je otkrila da je razvod zatražila zbog emocionalne boli koju je pretrpjela i kako bi zaštitila sina
| Foto: Instagram
Nije mi bilo lako posljednjih mjeseci. Šutjela sam jer sam željela zaštititi sina, ali sada će se moj odvjetnik baviti svime. Nadala sam se da neće ovako završiti, otkrila je ljetos razočarana supruga.
| Foto: Instagram
Zanimljivo, Valentina Mamis Faccenda prije afere s Ruganijem nije bila toliko poznata široj javnosti, iako se bavi modelingom i influencerica je.
| Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati gotovo 22.000 ljudi, a pratitelje često obasipa provokativnim fotografijama
| Foto: Instagram
