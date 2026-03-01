Obavijesti

FATALNA VALENTINA

FOTO Bujna stjuardesa uletjela Juventusovoj zvijezdi u krevet: 'Nije mi lako, dugo sam šutjela'

Juventusov stoper Daniele Rugani našao se u središtu skandala nakon što je imao aferu s talijanskom stjuardesom i influencericom Valentinom Mamis Facceda. Supruga Michela Persico zatražila je razvod braka
Valentina Mamis Faccenda i Daniele Rugani imali su aferu zbog koje se raspao brak poznatog talijanskog nogometaša. | Foto: Instagram
