Amerikanci će nakon 18 godina imati igrača u finalu US Opena

Amerikanci će ove godine sigurno imati igrača u finalu US Opena nakon što su se u polufinale plasirali Taylor Fritz i Frances Tiafoe. To će biti prvo američko polufinale od 2005. kad je Andre Agassi igrao protiv Robbyja Gineprija), a Sjedinjene Države sigurno će ponovno imati igrača u finalu nakon Andyja Roddicka u Flushing Meadowsu 2006. godine.

Fritz, 12. tenisač svijeta, u četvrtfinalu je izbacio Nijemca Alexandera Zvereva (ATP-4.), finalista 2020., sa 7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3). Fritz je već igrao četiri četvrtfinala na Grand Slam turnirima, a da nije otišao dalje (Wimbledon 2022. i 2024., US Open 2023., Australian Open 2024.). Frances Tiafoe (ATP-20.), koji je već jednom nastupio u polufinalu US Opena 2022. godine, iskoristio je odustajanje Bugarina Grigora Dimitrova (ATP-9.) kod rezultata 6-3, 6-7(5), 6-3, 4-1.

Amerikanci će imati predstavnicu i u ženskom polufinalu u koje se plasirala Emma Navarro koja je sa 6-2, 7-5 svladala Španjolku Paulu Badosu dva dana nakon što je eliminirala braniteljicu naslova Coco Gauff. Za 23-godišnju Amerikanku, 12. na WTA ljestvici, ovo je prvo polufinale nekog Grand Slam turnira. Ona će se u četvrtak za mjesto u finalu boriti s drugom tenisačicom svijeta Bjeloruskinjom Arinom Sabaljenkom koja je lako pobijedila olimpijsku pobjednicu Kineskinju Zheng Qinwen (WTA 7.) sa 6-1, 6-2.

Sabaljenka, koja u svojoj kolekciji već ima dva Grand Slam trofeja (Australian Open 2023. i 2024.), četvrtu godinu zaredom kvalificirala se u polufinale US Opena. Prije ove sezone, Navarro nije prošla 2. kolo Grand Slam turnira. Ove godine stigla je do 3. kola na Australian Openu, osmine finala na Roland-Garrosu, četvrtfinala na Wimbledonu, a u karijeri je osvojila jedan WTA naslov i to u siječnju u Hobartu.

US Open

Tenisači, četvrtfinale:

Taylor Fritz (SAD/12) - Alexander Zverev (Njem/4) 7-6(2), 3-6, 6-4, 7-6(3)

Frances Tiafoe (SAD/20) - Grigor Dimitrov (Bug/9) 6-3, 6-7(5), 6-3, 4-1 (predaja)

Tenisačice, četvrtfinale:

Emma Navarro (SAD/13) - Paula Badosa (Špa/26) 6-2, 7-5

Arina Sabaljenka (Bje/2) - Zheng Qinwen (Kina/7) 6-1, 6-2