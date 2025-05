Bijesni navijači: Hoće li Hajduk sada vratiti komentare? Livaja, idi i spasi se! Gadljivo i bijedno

Remijem kod Gorice 1-1, Hajduk je ispao iz utrke za naslov HNL-a. Službeno još nije, jer ga u igri drže ljuta matematika i luda teorija, no svjesni su svi, pa i Gennaro Gattuso da je priči došao kraj.

- Oproštaj od borbe za naslov? Zasigurno. Već nakon prošle utakmice to je bilo blizu, a sad je to poprilično izvjesno. Na nama je da odigramo kako znamo do kraja, dostojanstveno - rekao je talijanski trener nakon remija u Velikoj Gorici.

Niti ove, kao i mnogih sezona do sada, Hajduk nije uspio. Premda ni Dinamo ni Rijeka nisu briljirali, premda su svi ove sezone igrali ispodprosječno i na trenutke se zafrkavalo da će naslov uzeti najbolji od najlošijih.

Navijači Hajduka nadaju se još od 2005. i posljednje titule da će 'bili' konačno prekinuti prokletstvo, no morat će pričekati. Među njima vlada veliko nezadovoljstvo koje su izrazili po društvenim mrežama, a mi vam donosimo najupečatljivije komentare na objavu jedne stranice navijača Hajduka.

- Jel vas nije sram? Zadnjih šest utakmica bez pobjede? Nesigurnost, manjak samopouzdanja, pa nevjerojatno koliko jadna i ziheraška igra. Ćaći svaka čast šta sve trpi, a ovaj raspad treba uvesti u udžbenike iz povijesti. Svi su krivi, samo mi nismo. Ma bravo, odlično! Zanima me kako netko može opravdavati i braniti sve ovo. Manjak truda, pa gdje se vidi ta požrtvovnost, kao dali smo sve od sebe, ginuli smo na terenu. Ma jeste da, a ja san papa. Nešto je trulo u klubu Hajduku već dugi niz godina, ali ništa se ne poduzima jer nekom ovo paše. I to jako.

- Livaja i deset panjeva!

- Gadljivo. Sramotno. Bijedno.

- Rino je zeznuo stvari, to je činjenica. Da smo imali bilo kojeg trenera od ostalih devet u ligi, bili bi prvi. Toliko nelogičnosti nisam vidio nikad, a pratim preko 30 godina. Već kasnimo u pripremi za novu sezonu. Izbori, nova uprava, predsjednik, sportski direktor, trener... Pripreme počinju za mjesec dana! Ja nisam teoretičar zavjera, ali ovakva situacija očito nekome odgovara.

- Novo prodavanje ugleda kluba!

- Je li ovo bila prijateljska utakmica? Kolika je dnevnica za to?

- Hoće li Hajduk sada vratiti komentare da ljudi izraze nezadovoljstvo jer se pokazalo da to nije bilo ključno za titulu?

- Idi Marko, spasi se.

- Nemate vi pojma veličine kluba Hajduka. Treba vas tužiti za duševne boli. Skidajte dresove.

- Iduća godina je naša!