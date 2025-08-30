Amerikanci ipak ne preuzimaju Rijeku?! The Athletic je otkrio pozadinu događaja na Rujevici

Zakotrljala se ovih dana priča o prodaji hrvatskog prvaka Rijeke, a The Athletic je donio nove detalje o dogovoru Damira Miškovića i američkog milijardera Billa Foleyja. Naime, prvotno se spominjalo kako bi Mišković trebao prodati svih 70 posto dionica, ali sportski portal koji je u vlasništvu New York Timesa javlja kako je dogovor ipak drugačiji.

Naime, Foley, koji je vlasnik engleskog prvoligaša Bournemoutha, u pregovorima je ipak za "samo" 25 posto udjela vlasništva, čime bi izbjegao potencijalne probleme s Uefom. Time bi i dosadašnji vlasnik Mišković zadržao ukupnu kontrolu nad Rijekom, koju je 2012. spasio od bankrota.

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foley je vlasnik Black Knight tvrtke, a The Athletic ističe kako američki milijarder cijeni kako Rijeka skautira i pronalazi talentirane igrače.

S druge strane, Rijeka bi mogla imati koristi od financijske moći američkog milijardera, koji je u svim svojim klubovima poboljšao klupsku infrastrukturu. Također, Rijeka bi imala na raspolaganju globalnu mrežu skautova i analitičara pod Black Knight grupacijom.