PREGOVORI U TIJEKU

Amerikanci ipak ne preuzimaju Rijeku?! The Athletic je otkrio pozadinu događaja na Rujevici

Piše Luka Tunjić,
Amerikanci ipak ne preuzimaju Rijeku?! The Athletic je otkrio pozadinu događaja na Rujevici
Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Damir Mišković trebao bi ostati u kontroli Rijeke, a Amerikanci bi mogli kupiti 'tek' 25 posto dionica. Ipak, pregovori su u naprednoj fazi i Rijeka bi se mogla pridružiti Black Knight grupaciji

Zakotrljala se ovih dana priča o prodaji hrvatskog prvaka Rijeke, a The Athletic je donio nove detalje o dogovoru Damira Miškovića i američkog milijardera Billa Foleyja. Naime, prvotno se spominjalo kako bi Mišković trebao prodati svih 70 posto dionica, ali sportski portal koji je u vlasništvu New York Timesa javlja kako je dogovor ipak drugačiji.

Naime, Foley, koji je vlasnik engleskog prvoligaša Bournemoutha, u pregovorima je ipak za "samo" 25 posto udjela vlasništva, čime bi izbjegao potencijalne probleme s Uefom. Time bi i dosadašnji vlasnik Mišković zadržao ukupnu kontrolu nad Rijekom, koju je 2012. spasio od bankrota.

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1
Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foley je vlasnik Black Knight tvrtke, a The Athletic ističe kako američki milijarder cijeni kako Rijeka skautira i pronalazi talentirane igrače.

S druge strane, Rijeka bi mogla imati koristi od financijske moći američkog milijardera, koji je u svim svojim klubovima poboljšao klupsku infrastrukturu. Također, Rijeka bi imala na raspolaganju globalnu mrežu skautova i analitičara pod Black Knight grupacijom.

