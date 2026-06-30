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'DIVAN DOMAĆIN'

Amerikanci likuju: 'Dobro je da su Iranci ispali, baš smo sretni'

Piše HINA,
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Amerikanci likuju: 'Dobro je da su Iranci ispali, baš smo sretni'
Foto: Troy Wayrynen
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Iranci su ovisili o utakmici Alžira i Austrije te su čekali poraz bilo koje od te dvije momčadi, no nije im se poklopilo

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Drago mi je što je Iran ispao i što se njegovi nogometaši neće vraćati u našu zemlju, rekao je Markwayne Mullin, američki ministar domovinske sigurnosti, nakon što su iranski nogometaši završili s natjecanjem u grupnoj fazi na Svjetskom prvenstvu.

Iran je bio vjerojatno najnesretnija reprezentacija prvog kruga SP-a. U svojoj skupini G je tri puta remizirao, a u poretku najboljih trećeplasiranih reprezentacija ostao je prvi ispod crte, prvi najbolji koji nije prošao u šesnaestinu finala. Iranci su ovisili o utakmici Alžira i Austrije te su čekali poraz bilo koje od te dvije momčadi. Alžir je na tom susretu poveo u 93. minuti s 3-2 i tada je Iran prolazio dalje, ali su Austrijanci izjednačili u 96. minuti što je označio kraj prvenstva za Iran.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Egypt v Iran
Foto: Carlos Barria

Mogao je Iran proći i da je pobijedio Egipat u trećem kolu, ali je odigrao 1-1. U tom susretu je Irancima poništen gol u sudačkoj nadoknadi zbog zaleđa.

- Bio sam jako sretan kada sam im mogao otkazati vize i poručiti da se više ne vraćaju. Sve me to natjeralo da pjevam i plešem -rekao je Mullin. Nogometaši Irana tijekom SP-a nisu bili u ravnopravnom položaju s ostalim reprezentacijama. Kamp im je bio u meksičkoj Tiijuani te su imali stalna vremenska ograničenja pri boravku u Sjedinjenim Američkim Državama, prije i nakon utakmica.

-Tamo u Meksiku im je sigurno bilo ugodnije - dodao je Mullin.

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