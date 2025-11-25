FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
Maria Arreghini rođena je 12. travnja 1998. godine u talijanskom gradiću Lecco, a vrlo rano zaljubila se u manekenstvo. Genetika joj je podarila ljepotu i atribute, a s vremenom je stekla veliko samopouzdanje ispred kamera. Prije osam godina bila je Miss Lombardije i natjecala se za najljepšu djevojku Italije. Nastavila je karijeru u modelingu pa uspješno 'zaronila' u sportsko novinarstvo.
Nekoliko godina radila je na Sport Italia gdje je vodila televizijsku emisiju Rally Dreamer, a imala je i svoju emisiju 'Marijino mjesto' u kojoj je razgovarala sa sportašima.
Marijina velika ljubav je i moda. Na društvenim mrežama časti svoje pratitelje modnim kombinacijama, a neke od njih su i poprilično provokativne. Najdraže joj je kada na sebi ima što manje odjeće.
Njezina popularnost rasla je na društvenim mrežama gdje ima gotovo 700.000 pratitelja i u medijima, postala je poznata diljem svijeta, a njezin rad prepoznao je Real Madrid koji ju je angažirao na njihovoj televiziji. 'Sretna sam što mogu reći da započinjem novu poziciju sportskog novinara u Real Madridu', objavila je Maria prošle godine.
Jedan od njezinih pratitelja je proslavljeni MMA borac Conor McGregor koji, kako su ostali pratitelji primijetili, često posjećuje njezine profile na društvenim mrežama pa se mnogi pitaju dijele li njih dvoje nešto više osim ljubavi prema sportu.
Gledatelji Real Madrid TV-a svakodnevno je mogu vidjeti kako izvještava o utakmicama i različitim vijestima iz madridskog kluba. Ne sumnjamo kako je gledanost drastično porasla od prošle godine.
Maria je velika zaljubljenica u sport, a na YouTubeu ima svoj kanal čiji je fokus na boksu i nogometu. Ugostila je poznate sportaše, a često zna obući oskudnu kombinaciju koja stvori muke njezinim gostima.
Jednom prilikom je napravila je iznimku i ugostila Williama Jamesa Adamsa, osnivača popularne glazbene grupe Black Eyed Peas. Cijelu emisiju vodio je borbu sa samim sobom i gledao ravno u kameru, rijetko kada u voditeljicu. Razumijemo ga u potpunosti. 'Jadničak se borio za goli život dok se pokušavao usredotočiti na njezina pitanja', jedan je od komentara.
Maria obožava putovanja, pogotovo diljem njezine domovine Italije, a najdraže su joj plaže na kojima u miru može nositi bikini, svoju najdražu odjevnu kombinaciju.
