FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
Maria Arreghini rođena je 12. travnja 1998. godine u talijanskom gradiću Lecco, a vrlo rano zaljubila se u manekenstvo. Genetika joj je podarila ljepotu i atribute, a s vremenom je stekla veliko samopouzdanje ispred kamera. Prije osam godina bila je Miss Lombardije i natjecala se za najljepšu djevojku Italije. Nastavila je karijeru u modelingu pa uspješno 'zaronila' u sportsko novinarstvo. | Foto: Instagram/
