ZA LISBETH OVALLE

Amerikanci napravili rekordan transfer u ženskom nogometu! Evo koliko su novca 'iskeširali'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Transfer 25-godišnje meksičke reprezentativke rekordni je transfer u ženskom nogometu. Do sada je prvo mjesto držao prelazak kanadske napadačice Olivije Smith iz Liverpoola u Arsenal za 1.3 milijuna dolara sredinom srpnja

Meksikanka Lizbeth Jacqueline Ovalle Munoz (25) postala je najskuplja nogometašica u povijesti nakon što je američki ženski nogometni klub Orlando Pride platio 1.5 milijuna dolara odštete njezinom dosadašnjem klubu Tigres UANL Femenilu.

Ovalle je potpisala dvogodišnji ugovor s mogućnošću produženja do 2028. godine.

- Presretna sam što dolazim u Orlando. Dolazim s jasnim ciljem osvajanja naslova i ostavljanja traga u klubu - kazala je Ovalle koja je u Tigresu provela osam godina postavši najefikasnija igračica u povijesti kluba.

Poznata kao "La Maga" (mađioničarka), Ovalle je postigla 136 golova i upisala 103 asistencije u 294 nastupa za meksički klub u svim natjecanjima.

Orlando je u ožujku prošle godine za 740.000 dolara doveo i zambijsku napadačicu Barbu Bandu iz kineskog Shanghai Shenglija. Orlando sada drži dva od šest najvećih transfera svih vremena u ženskom nogometu.

OSTALO

