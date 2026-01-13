Obavijesti

ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
Filip Zubčić (32) godinama je najbolji hrvatski skijaš, a Zagrepčanin i jedan od najboljih veleslalomaša svijeta ljubi pet godina mlađu Anu Vukoju. | Foto: Instagram
