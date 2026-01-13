FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
Filip Zubčić (32) godinama je najbolji hrvatski skijaš, a Zagrepčanin i jedan od najboljih veleslalomaša svijeta ljubi pet godina mlađu Anu Vukoju.
Sretni par ljetos je na društvenim mrežama objavio zaruke nakon dugogodišnje veze.
Ana dobro zna kakav je život vrhunskog sportaša.
Trenirala je 12 godina ritmičku gimnastiku, a završila je i studij na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.
Radila je i kao voditeljica u Studiju za invedbene umjetnosti MOT 08 i vodila treninge mlađih uzrasta u ritmičkoj gimnastici.
Filip je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.
U jednom ranijem intervjuu otkrio je kakve djevojke voli.
"Volim vesele djevojke. Ona ne mora voljeti skijanje ili biti sportski tip, ali moramo kliknuti. Želim djevojku kojoj će biti jasan moj način života, a ne da me opterećuje izjavama kako me nikada nema kod kuće. Ne volim ljubomoru i posesivnost. Trenutačno su mi samo gluposti na pameti, već imam isplanirano kamo ću i kako nakon sezone pa se ozbiljna veza sada ne uklapa u moj lifestyle," rekao je tada Zubčić.
Njegovo je srce osvojila Ana, s kojom je u vezi nekoliko godina.
S obzirom na Filipovu skijašku karijeru, nemaju previše prilika za zajedničko druženje.
Stoga iskorištavaju svaki trenutak.
Ana ga zna podržavati i na utrkama.
A kada su zajedno, često treniraju i održavaju aktivni život kojem su očito oboje skloni.
Sve je krenulo jednom Filipovom porukom na Instagramu.
Tijekom ljetnih mjeseci maksimalno iskorištavaju slobodno vrijeme i češto putuju.
Vukoja je nedavno otvorila pilates studio u središtu Zagreba.
"Osvojila me svojom spontanošću, jednostavnošću, ali i time što je i sama sportašica. Nikada se nije bavila sportom na profesionalnoj razini, ali ipak razumije moj stil života, što je jako bitno. Osvojila me, naravno, i izgledom, a divim se i njezinoj ambiciji i želji da sama stvara nešto i razvija se u nekom svom svijetu," rekao je Zubčić u jednom intervjuu za Gloriju.
A uskoro će uploviti u bračne vode: "Da se Filipa pita, on bi vjerojatno imao više djece, možda čak i cijelu skijašku reprezentaciju, a ja navijam za dvoje, ali vidjet ćemo što nam vrijeme nosi," rekla je Vukoja u intervjuu za Gloriju.
