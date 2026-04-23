Amerikanci oduševljeni Petrom Musom: Na putu je da postavi još jedan rekord u dresu Dallasa

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa, od svog dolaska u Sjedinjene Američke Države ostvaruje zapažene rezultate. Napadač rođen u Zagrebu postao je jedan od ključnih igrača i vodećih strijelaca MLS lige. U dresu FC Dallasa redovito postiže golove, čime je postavio nekoliko klupskih rekorda. Njegov učinak od dolaska kao rekordnog transfera do kandidature za Zlatnu kopačku privukao je pozornost američkih sportskih medija.

U svojoj prvoj sezoni u MLS-u, 2024. godine, Musa je postavio novi klupski rekord. Sa 16 postignutih golova postao je najuspješniji debitant u povijesti FC Dallasa. Te je godine bio vodeći igrač momčadi po broju golova, broju udaraca (91) i udaraca u okvir gola (33). Dana 19. lipnja 2024. protiv Minnesote United postigao je svoj prvi "hat-trick" u karijeri. Kasnije u sezoni zabilježio je još jedan, čime je postao prvi igrač u povijesti kluba s dva "hat-tricka" u istoj sezoni.

Učinak je nastavio i u sezoni 2025. U pobjedi protiv LA Galaxyja 2-1, Musa je 4. listopada postigao svoj 18. pogodak u sezoni. Gol je postigao u 35. minuti kada je, nakon blokiranog pokušaja, iz blizine poslao loptu u mrežu. Tim je golom izjednačio klupski rekord po broju golova u jednoj sezoni. Rekord sada dijeli s Jasonom Kreisom (1999.), Kennyjem Cooperom (2008.) i Jesúsom Ferreirom (2022.).

Tekuću, 2026. sezonu, Musa je započeo s devet golova u prvih devet utakmica, uključujući "hat-trick" u utakmici protiv San Diego FC-a koja je završila 3-3. Ovim rezultatom pozicionirao se na vrh ljestvice strijelaca i postao jedan od glavnih kandidata za osvajanje Zlatne kopačke. Ako održi prosjek od jednog gola po utakmici, sezonu od 34 kola mogao bi završiti s 34 gola, čime bi izjednačio rekord lige koji od 2019. drži Carlos Vela. S trenutnim brojem golova na putu je da postavi novi klupski rekord po broju pogodaka u sezoni, a ujedno mu je potrebno još 11 golova kako bi prestigao Jesúsa Ferreiru na drugom mjestu vječne klupske ljestvice strijelaca.

*uz korištenje AI-ja